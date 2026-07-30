بعد يوم من إعلان شبكة أطباء السودان مقتل 9 مدنيين جراء هجمات لقوات الدعم السريع على المنطقة

"الدولية للهجرة": نزوح 1430 سودانيا من منطقة الجماحمة بشمال كردفان بعد يوم من إعلان شبكة أطباء السودان مقتل 9 مدنيين جراء هجمات لقوات الدعم السريع على المنطقة

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الخميس، نزوح 1430 شخصا من منطقة الجماجمة بمحافظة سودري بولاية شمال كردفان جنوبي السودان بسبب تفاقم انعدام الأمن، وعقب هجوم لقوات الدعم السريع على المنطقة.

وأفادت المنظمة، في بيان، بأن فرقها "رصدت نزوح نحو 1430 شخصا من منطقة الجماجمة بمحافظة (محلية أو قضاء) سودري، غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان، في 29 يوليو/ تموز الجاري (الأربعاء)".

وقالت إن "الأسر المتضررة نزحت إلى مواقع أخرى داخل محافظة سودري، وإلى مناطق في محافظة بارا بشمال كردفان".

وأكدت المنظمة أن "الوضع لا يزال متوترا ومتقلبا للغاية"، وأنها تواصل "رصد ومراقبة التطورات عن كثب".

والأربعاء، أعلنت شبكة أطباء السودان مقتل 9 أشخاص، بينهم امرأتان، وإصابة 14 آخرين جراء هجوم لقوات الدعم السريع على الجماجمة.

وقالت الشبكة الطبية المستقلة، في بيان: "شنت قوات الدعم السريع هجوما واسعا على منطقة الجماجمة بولاية شمال كردفان، أسفر، بحسب المعلومات الأولية، عن مقتل 9 مدنيين، بينهم امرأتان، وإصابة 14 آخرين، وذلك على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة".

ولم يصدر تعليق من قوات الدعم السريع بشأن هذه الاتهامات.

وتشهد ولايات كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 معارك متواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت عن عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح، وفق تقديرات أممية ودولية.