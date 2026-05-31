الجيش السوداني يعلن مقتل 7 من الدعم السريع بمعارك في "النيل الأزرق" وأصابت 4 آخرين على تخوم مدينة الكرمك بولاية "النيل الأزرق" أقصى جنوب شرقي البلاد

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

قال الجيش السوداني، الأحد، إن قواته قتلت 7 عناصر من "قوات الدعم السريع" وأصابت 4 آخرين على تخوم مدينة الكرمك، بولاية النيل الأزرق، أقصى جنوب شرقي البلاد.

وأفادت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش، في بيان، بأن قواتها كبدت قوات الدعم السريع "خسائر بشرية مؤثرة" في منطقة الزريبة، على تخوم الكرمك.

وأضاف البيان: "لقي 7 عناصر من الدعم السريع مصرعهم، وأصيب 4 آخرون خلال العمليات الأخيرة بالمنطقة".

وأشار إلى أن العناصر التي قُتلت تتبع لقوات الدعم السريع في الكرمك.

وأكدت الفرقة أن هذه الخسائر تأتي في إطار الضربات المتواصلة التي تستهدف عناصر "الدعم السريع"، وتحد من تحركاتها في المناطق الحدودية.

وتسيطر "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها، على مدينة الكرمك الاستراتيجية والحدودية مع إثيوبيا منذ مارس/آذار الماضي.

فيما يسيطر الجيش على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، بينما تقاتل "الحركة الشعبية"، الحكومة منذ 2011، للمطالبة بحكم ذاتي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

ومنذ أشهر، تشهد ولاية النيل الأزرق، اشتباكات متصاعدة بين الجيش و"الدعم السريع" والحركة الشعبية/ شمال، أدت إلى نزوح آلاف الأشخاص من عدة مناطق ومدن بالولاية.

والثلاثاء، أعلن الجيش مواصلة تقدمه في ولاية النيل الأزرق وبسط سيطرته على 3 مناطق بالولاية، بعد معارك مع قوات الدعم السريع والحركة الشعبية المتحالفة معها.

كما تمكن الجيش الأسبوع الماضي، من السيطرة على منطقتي "كرن كرن" و"دوكان" بولاية النيل الأزرق.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض "قوات الدعم السريع" مواجهات مع الجيش على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.