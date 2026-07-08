بعد معارك تكبدت فيها قوات الدعم السريع "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد" وفق بيان للجيش..

الجيش السوداني يعلن رسميا استرداد مدينة الكُرْمُك من "الدعم السريع" بعد معارك تكبدت فيها قوات الدعم السريع "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد" وفق بيان للجيش..

السودان/ عادل عبد الرحيم / الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الأربعاء، تمكنه من استرداد مدينة الكُرْمُك بولاية النيل الأزرق المتاخمة لحدود إثيوبيا، بعد معارك مع "قوات الدعم السريع" و"الحركة الشعبية" المتحالفة معها.

جاء ذلك في بيان للجيش بعد أن قالت مصادر عسكرية سودانية للأناضول، في وقت سابق الأربعاء، إن الجيش تمكن من دخول مدينة الكُرْمُك التي كانت تحت سيطرة "الدعم السريع" والحركة الشعبية منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر الجيش أنه بسط سيطرته على المدينة بعد "معارك شرسة" تكبدت فيها قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد".

وتأتي هذه التطورات بعد تقدم أحرزه الجيش في ولاية النيل الأزرق مؤخراً، واستعاد خلاله السيطرة على عدة مناطق متاخمة لحدود إثيوبيا وجنوب السودان.

وتعد الكُرْمُك إحدى أكبر مدن ولاية النيل الأزرق إلى جانب عاصمتها الدمازين، وتحظى بأهمية استراتيجية بسبب تحكمها في خطوط الإمداد والتواصل العسكري وارتباطها بشبكة طرق برية تمتد نحو إثيوبيا وجنوب السودان.

وكانت قوات الدعم السريع والحركة الشعبية قد سيطرت على الكُرْمُك في 24 مارس/ آذار الماضي.

يتبع ///

