الجيش السوداني يعلن إسقاط طائرة مسيرة من طراز FH-95 بـ"النيل الأبيض"

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الخميس، عن إسقاط طائرة من طراز FH-95 في مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد وهي الثانية من نوعها خلال أسبوعين.

وأفاد الجيش في بيان أن "الدفاعات الجوية تمكنت صباح اليوم، إسقاط طائرة مسيرة من طراز (fH-95 ) في سماء مدينة تندلتي بولاية النيل الأبيض" دون أن يذكر الجهة التي تتبع لها.

تتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية قوات "الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق عادة على الاتهامات وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

وتأتي هذه الحادثة في ولاية النيل الأبيض التي يسيطر عليها الجيش بالكامل، وهي الولاية المجاورة لولاية شمال كردفان من الناحية الشرقية، حيث تشهد الأخيرة تصعيدا في القتال خلال الأيام القليلة الماضية، وسط تحذيرات دولية من ارتكاب قوات الدعم السريع فظائع جراء حشدها قواتها لمهاجمة مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان التي تعد مركزا انسانيا .

وفي 12 مايو/أيار الماضي، حذرت الأمم المتحدة من تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة في كردفان، وقالت إن الضربات بالطائرات المسيرة تسببت في مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيًا خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل 2026.

وفي 23 يونيو/ حزيران الماضي أسقط الجيش السوداني طائرة مسيرة من طراز FH 95 شمال مدينة الطويلة بولاية شمال دارفور.

وهي طائرة صينية الصنع و مصممة لمهام الاستطلاع والمراقبة والحرب الإلكترونية تتميز بقدرتها على التحليق لأكثر من 12 ساعة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب) اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ أبريل/نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش السوداني بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات الآلاف من السودانيين، ونزوح نحو 13 مليوناً.

