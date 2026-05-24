الجيش السوداني يسيطر على منطقة "البركة" بولاية النيل الأزرق بعد معارك جنوب شرقي البلاد مع قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/شمال"

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أعلن الجيش السوداني، الأحد، بسط سيطرته على منطقة "البركة" على تخوم مدينة الكرمك، بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق)، والمتاخمة للحدود مع إثيوبيا، بعد معارك مع قوات الدعم السريع.

وقال الجيش، في بيان، إنه "في إطار العمليات العسكرية المتواصلة لتطهير كل شبر دنسه التمرد (الدعم السريع) وتعزيز الاستقرار بالحدود الشرقية لإقليم النيل الأزرق، حققت قوات الفرقة الرابعة مشاة والقوات المساندة تقدماً ميدانياً جديداً بنجاحها في تنفيذ عمليات عسكرية حاسمة بمنطقة البركة".

وأضاف البيان، أن قوات الجيش "تمكنت من دحر مليشيا الدعم السريع، وتطهير كامل المنطقة، وتكبيدها وحلفائها من قوات الحركة الشعبية/ شمال خسائر فادحة في الأرواح والعتاد إلى جانب تدمير واستلام عدد من المعدات العسكرية".

وأشار إلى أن "هذا التقدم يأتي ضمن الجهود العسكرية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة وحماية المواطنين ومنع عمليات تهريب وتجارة البشر على الحدود التي تنشط فيها القوات المتمردة".

ولم يصدر عن قوات الدعم السريع أي تعليق حتى الساعة 17.20 تغ.

