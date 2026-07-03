مصادر عسكرية قالت للأناضول إن الجيش يحاول استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان

الجيش السوداني يخوض معارك لاسترداد مدينة استراتيجية قرب حدود إثيوبيا مصادر عسكرية قالت للأناضول إن الجيش يحاول استعادة السيطرة على مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا وجنوب السودان

عادل عبد الرحيم/ الأناضول

قالت مصادر عسكرية، الجمعة، إن قوات الجيش السوداني تخوض معارك على مشارف مدينة الكرمك، بولاية النيل الأزرق (جنوب شرق) ضد قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/ شمال" المتحالفة معها.

وأفادت المصادر للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، بأن قوات الجيش والقوات المساندة لها تشن، منذ ساعات، هجوما واسع النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الكرمك.

وأكدت أن قوات الجيش نفذت هجوما عنيفا استهدف الدفاعات الأمامية لقوات الدعم السريع في محيط المدينة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أحرز الجيش السوداني، خلال الفترة الماضية، تقدما ميدانيا في ولاية النيل الأزرق، حيث استعاد السيطرة على عدة مناطق بالولاية المتاخمة لحدود دولتي إثيوبيا وجنوب السودان.

وتعد الكرمك من أكبر مدن ولاية النيل الأزرق إلى جانب عاصمتها الدمازين، وتقع على مقربة من الحدود الإثيوبية، وتكتسب أهمية استراتيجية نظرا لتحكمها في خطوط الإمداد والتواصل العسكري، فضلا عن ارتباطها بطرق برية تمتد نحو إثيوبيا وجنوب السودان.

وفي 24 مارس/ آذار الماضي، سيطرت قوات الدعم السريع و"الحركة الشعبية/ شمال" على الكرمك.

ويفرض الجيش السوداني سيطرته على أجزاء واسعة من ولاية النيل الأزرق، فيما تخوض الحركة الشعبية/ شمال قتالا ضد الحكومة السودانية منذ عام 2011، مطالبة بمنح إقليمي جنوب كردفان والنيل الأزرق حكما ذاتيا.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، وفقا لتقديرات دولية.