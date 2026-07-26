الجيش والقوات المساندة تواصل تنفيذ عمليات تمشيط في مدن، بارا وجبرة الشيخ وأم قرفة وأم سيالة، بهدف تأمين المنطقة الواقعة شمال مدينة الأبيض، وفق مصادر عسكرية للأناضول..

الجيش السوداني يحكم سيطرته على طريق الصادرات بانتزاع "جريجخ" الجيش والقوات المساندة تواصل تنفيذ عمليات تمشيط في مدن، بارا وجبرة الشيخ وأم قرفة وأم سيالة، بهدف تأمين المنطقة الواقعة شمال مدينة الأبيض، وفق مصادر عسكرية للأناضول..

الخرطوم / عادل عبد الرحيم / الأناضول

أحكم الجيش السوداني، الأحد، سيطرته على طريق الصادرات الرابط بين مدينتي الأبيض وبارا وصولا إلى أم درمان، بعد سيطرته على منطقة جريجخ الاستراتيجية بولاية شمال كردفان إثر معارك مع قوات "الدعم السريع".

وقالت مصادر عسكرية للأناضول، إن قوات الجيش تمكنت صباح الأحد من السيطرة على منطقة "جريجخ" الواقعة على طريق الصادرات شمالي مدينة بارا، عقب اشتباكات مع قوات الدعم السريع.

وأضافت أن قوات الجيش والقوات المساندة تواصل تنفيذ عمليات تمشيط في المناطق التي سيطرت عليها خلال اليومين الماضيين، وتشمل بارا وجبرة الشيخ وأم قرفة وأم سيالة، بهدف تأمين المنطقة الواقعة شمال مدينة الأبيض.

وتكتسب "جريجخ" أهمية استراتيجية لوقوعها على طريق الصادرات، وهو طريق رئيسي يربط مدينة الأبيض ببارا ثم أم درمان، ويعد أحد أهم محاور الحركة والإمداد في إقليم كردفان.

وبثت عناصر من القوة المشتركة المتحالفة مع الجيش مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا إنها من داخل منطقة جريجخ وعلى طريق الصادرات.

ولم يصدر عن الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع أي تعليق رسمي بشأن هذه التطورات حتى الساعة 14:25 ت.غ.

وكان الجيش السوداني أعلن، الأحد، سيطرته على مدن بارا وجبرة الشيخ وأم سيالة بولاية شمال كردفان، بعد معارك مع قوات الدعم السريع، فيما أعلن حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، السبت، استعادة بارا وأم قرفة وأم سيالة وجبرة الشيخ.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد العمليات العسكرية بإقليم كردفان، الذي يشهد اشتباكات متواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضمن الحرب المستمرة في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، والتي خلفت عشرات الآلاف من القتلى ونحو 13 مليون نازح.