خلال زيارة يقوم بها بيكا هافيستو إلى الخرطوم...

البرهان يبحث مع المبعوث الأممي جهود إحلال السلام في السودان خلال زيارة يقوم بها بيكا هافيستو إلى الخرطوم...

عادل عبد الرحيم/ الأناضول



بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، مع مبعوث الأمين للأمم المتحدة بيكا هافيستو ، جهود إحلال السلام في البلاد.

وأفاد بيان لمجلس السيادة بأن البرهان التقى المبعوث الأممي، في العاصمة الخرطوم.

ونقل البيان عن المبعوث الأممي قوله: "اطلعت رئيس مجلس السيادة على نتائج المشاورات التي نظمتها الآلية الخماسية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

وجرت مشاورات بين القوى السياسية والمدنية السياسة السودانية خلال يومي 3 و 4 يونيو/حزيران الجاري بأديس أبابا تحت رعاية الآلية الخماسية الدولية.

تلك الآلية تتكون من الأمم المتحدة والاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية والهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا "إيغاد".

وقال المبعوث الأممي إن العملية السياسية ستكون ملكا للسودانيين، مضيفا: "طلبت من رئيس مجلس السيادة دعم جهود الآلية الخماسية من أجل إنجاح الحوار وتحقيق تطلعات الشعب السوداني".

وأكد أن جهوده تنصب نحو تشجيع جهود التهدئة وتخفيف التوتر من أجل بناء الثقة بين الأطراف.

ولم يشر البيان إلى موعود وصول مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان ومدة الزيارة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، تخوض قوات الدعم السريع مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن دمج الأولى في المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.​​​​​​​​​​​​​​

