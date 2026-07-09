البرهان: نعتز بعمق ومتانة علاقات السودان بقطر

الخرطوم/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الخميس، اعتزاز بلاده بعمق ومتانة علاقاتها مع قطر.

جاء ذلك خلال لقائه السفير القطري لدى الخرطوم محمد إبراهيم تاجر السادة، بحضور وزير الخارجية السوداني محيي الدين سالم، وفق بيان صادر عن مجلس السيادة.

وأفاد البيان بأن اللقاء بحث مسار العلاقات الثنائية بين السودان وقطر، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد البرهان بما تشهده العلاقات السودانية القطرية من تعاون وتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان عن السفير القطري تأكيده موقف بلاده الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه.

وأضاف السفير أن قطر ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوداني وحكومته.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" حربا اندلعت على خلفية خلاف بشأن دمج الأخيرة في المؤسسة العسكرية، ما تسبب في مجاعة بأجزاء من البلاد، ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.