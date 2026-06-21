بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.. ولم يصدر على الفور تعليق من "قوات الدعم السريع"..

أطباء السودان: قتيل و5 جرحى بقصف مسيّرة للدعم السريع مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.. ولم يصدر على الفور تعليق من "قوات الدعم السريع"..

عادل عبد الرحيم/ الأناضول



أعلنت شبكة أطباء السودان، الأحد، مقتل شخص وإصابة 5 آخرين جراء قصف طائرة مسيّرة تابعة لـ"قوات الدعم السريع" لمحطة وقود بمدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة الطبية غير الحكومية، في بيان لها: "قتل شخص وأصيب 5 آخرين جراء قصف ممنهج للدعم السريع بالطيران المسير لمحطة وقود صباح اليوم بمدينة كوستي بولاية النيل الأبيض".

وأضافت أن الدعم السريع استهدفت مدينتي "أم روابة" و"الرهد" بولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، في هجمات متعمدة على مناطق مدنية خالية من الوجود العسكري.

ولفتت إلى أن استمرار استهداف المنشآت والأعيان المدنية يمثل انتهاكا خطيرا ويزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ودعت المجتمع الدولي والمنظمات المعنية إلى ممارسة ضغوط على قيادة "قوات الدعم السريع" من أجل حماية المدنيين والمرافق الخدمية والطبية، ووقف استهداف المناطق السكنية والأسواق.

وأكدت الشبكة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات المرتبطة بالنزاع وتأثيراتها على المواطنين والخدمات الصحية.

ولم يصدر على الفور تعليق من "قوات الدعم السريع".

وتتهم السلطات السودانية ومنظمات وهيئات حقوقية "قوات الدعم السريع" باستهداف المنشآت المدنية، غير أن الأخيرة لا تعلق عادة على الاتهامات وتقول إنها تعمل "على حماية المدنيين".

ومنذ أبريل/ نيسان 2023 تحارب "قوات الدعم السريع" الجيش بسبب خلاف بشأن دمج الأولى بالمؤسسة العسكرية، ما تسبب بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، ومقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخصا.