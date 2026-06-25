شبكة أطباء السودان اتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيرة جنوبي البلاد، فيما لم يصدر رد من قيادة تلك القوات على هذا الاتهام حتى الساعة 14:30 ت.غ

"أطباء السودان": قتيلان و7 مصابين بقصف محطة وقود بولاية النيل الأبيض شبكة أطباء السودان اتهمت قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيرة جنوبي البلاد، فيما لم يصدر رد من قيادة تلك القوات على هذا الاتهام حتى الساعة 14:30 ت.غ

الخرطوم/ الأناضول

أعلنت شبكة أطباء السودان، الخميس، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين بينهم امرأة جراء قصف استهدف محطة وقود بمدينة ربك في ولاية النيل الأبيض (جنوب).

وفي منشور عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، اتهمت الشبكة (غير حكومية) قوات "الدعم السريع" بالوقوف وراء الهجوم الذي نُفذ بطائرة مسيرة، فيما لم يصدر رد من قيادة تلك القوات على هذا الاتهام حتى الساعة 14:30 ت.غ.

وقالت الشبكة الطبية، إن "شخصين قتلا وأصيب 7 آخرون بينهم امرأة، صباح اليوم، جراء قصف بمسيرة تتبع الدعم السريع استهدف محطة وقود بمدينة ربك في ولاية النيل الأبيض".

وأضافت أن الحادثة تعد الثانية ضمن سلسلة استهدافات طالت مدنيين ومرافق حيوية خلال أقل من أسبوع.

وأدانت الشبكة الطبية، ما وصفته بـ"الاستهداف الممنهج للمنشآت المدنية وتعريض حياة المواطنين للخطر".



واعتبرت أن تكرار الهجمات على المناطق المدنية خلال فترة وجيزة يعكس تصاعد معاناة السكان ويضاعف الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وطالبت الشبكة الطبية، المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالاضطلاع بدورها في حماية المدنيين والضغط على قيادات "الدعم السريع" لوقف استهداف الأعيان المدنية.

كما دعت إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين.



وأشارت إلى أن ولاية النيل الأبيض تمثل منفذا رئيسيا لولايات كردفان المتضررة من الصراع ومسارا إنسانيا يعتمد عليه آلاف المدنيين.

ومنذ 15 أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" حربا بسبب خلافات بشأن دمج القوة شبه العسكرية في المؤسسة العسكرية.

وأدت الحرب إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح ملايين السودانيين، فيما تصنفها الأمم المتحدة ضمن أسوأ الأزمات الإنسانية وأكبر أزمات النزوح والجوع في العالم.

وتسيطر "الدعم السريع" على مناطق واسعة في إقليم دارفور (غرب)، فيما يفرض الجيش نفوذه على معظم الولايات الأخرى، بما فيها العاصمة الخرطوم.