بينهم أكثر من 20 ألف طفل في مناطق غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وسط نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية..

"أطباء السودان": الكوليرا والحصبة تهددان 200 ألف شخص غربي بارا بينهم أكثر من 20 ألف طفل في مناطق غربي مدينة بارا بولاية شمال كردفان، وسط نقص حاد في الأدوية والمواد الغذائية..

السودان/ عادل عبد الرحيم/ الأناضول



حذرت شبكة "أطباء السودان"، الأحد، من كارثة صحية وإنسانية تهدد نحو 200 ألف شخص، بينهم 20 ألف طفل، في مناطق غرب مدينة بارا بولاية شمال كردفان، بسبب تفشي الكوليرا والحصبة والنقص الحاد في الغذاء والدواء.



ويأتي التحذير بالتزامن مع إعلان "هيئة غرفة طوارئ دار حمر" غير الحكومية تسجيل 30 وفاة و800 إصابة بالكوليرا في ولاية غرب كردفان منذ تفشي الوباء في 20 يونيو/ حزيران الماضي، مع انتشار المرض في محليتي ود بنده والنهود والقرى المجاورة لهما.

وقالت شبكة "أطباء السودان"، في بيان، إنها تتابع "ببالغ القلق" التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية والصحية في المناطق الواقعة غربي بارا، وسط نقص الغذاء والدواء وتفشي مرضي الكوليرا والحصبة.

وأضافت أن "أكثر من 200 ألف مواطن بينهم أكثر من 20 ألف طفل، يواجهون ظروفا إنسانية بالغة القسوة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء إلى جانب تفشي وبائي الحصبة والكوليرا".

وأفادت بأن "المعلومات الميدانية تشير إلى تسجيل أكثر من 100 إصابة بالحصبة وسط الأطفال في عدد من المراكز الصحية، إضافة إلى 45 إصابة بالكوليرا، في ظل تراجع حاد في الخدمات الصحية وانعدام الإمدادات الطبية الأساسية".

وأوضحت أن عددا من المرافق الصحية، بينها مستشفى طيبة الزعتري ومستشفى أم كريدم، تعمل حاليا دون أي إمدادات طبية.

وحذرت الشبكة من أن استمرار انقطاع الإمدادات الطبية والغذائية ومنع دخول المساعدات إلى المنطقة ينذر بكارثة إنسانية وصحية قد ترفع معدلات الوفيات، خاصة بين الأطفال والفئات الأكثر هشاشة.

وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية والجهات الصحية المختصة التدخل العاجل لإيصال الأدوية والمحاليل الوريدية واللقاحات والمستلزمات الطبية، إلى جانب الغذاء والمياه الآمنة، لاحتواء تفشي الأمراض وإنقاذ حياة آلاف المدنيين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 911 إصابة بالكوليرا، بينها 127 وفاة، في ولايتي شمال وغرب كردفان.

وتسيطر "قوات الدعم السريع" على مدينة بارا والقرى الواقعة غربيها منذ مارس/ آذار الماضي، فيما تشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث؛ شمال وغرب وجنوب، اشتباكات بين الجيش السوداني و"قوات الدعم السريع" منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

والسبت، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن عدد النازحين جراء تصاعد العنف في إقليم كردفان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفع بنسبة 65 بالمئة، من أكثر من 132 ألف شخص في فبراير/ شباط 2026 إلى أكثر من 219 ألفا بنهاية يونيو/ حزيران، بزيادة بلغت 87 ألفا خلال أربعة أشهر.

وأضافت المنظمة أن الإقليم يعد أحد أبرز مراكز النزوح في السودان منذ اندلاع الحرب بين الجيش و"قوات الدعم السريع" في أبريل/ نيسان 2023، إذ يقيم فيه نحو مليون نازح داخليا، بما يعادل 11 بالمئة من إجمالي النازحين في البلاد.

وتتواصل الحرب في السودان منذ أبريل/ نيسان 2023، على خلفية خلاف بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، مخلفة عشرات آلاف القتلى ونحو 13 مليون نازح.

