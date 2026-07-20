خلال اتصال هاتفي، بحث فيه الجانبان "التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية..

ولي عهد السعودية يدعو عون لزيارة المملكة ويدعم خياراته السيادية خلال اتصال هاتفي، بحث فيه الجانبان "التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية..

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

وجّه ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، الاثنين، دعوة إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون لزيارة المملكة، وأكد دعم الرياض لخياراته.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث فيه الجانبان "التطورات الأخيرة على الساحتين اللبنانية والإقليمية"، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وذكر البيان أن ولي العهد السعودي شدد خلال الاتصال على وقوف بلاده إلى جانب لبنان في المرحلة الراهنة.

وأكد دعم السعودية للبنان في هذا الظرف، ودعمها "الخيارات التي اعتمدها الرئيس عون من أجل سيادة بلاده واستقلالها وسلامة أراضيها".

وجدد تأكيد عزم السعودية على المساعدة في كل المجالات التي يحتاجها لبنان، ضمن الأولويات التي حددتها الحكومة اللبنانية.

ودعا ولي العهد السعودي عون إلى زيارة المملكة لبحث كل المواضيع التي تهم البلدين، فشكره الرئيس اللبناني ووعد بتلبية الدعوة، حسب البيان نفسه.

ويأتي الاتصال بينما يواصل عون زيارة رسمية إلى واشنطن بدأها السبت وتستمر 4 أيام، يلتقي خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، في البيت الأبيض، إضافة إلى عقد سلسلة لقاءات مع أعضاء في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للكونغرس) ومسؤولين في الإدارة الأمريكية، وفق بيان سابق للرئاسة.

وتأتي الزيارة في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم "صيغة الإطار" التي وقعتها بيروت وتل أبيب برعاية أمريكية في 26 يونيو/ حزيران 2026، وتنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في منطقتين تجريبيتين لم تُحددا.



ومنذ 2 مارس/ آذار 2026، تواصل إسرائيل عدوانها على لبنان، ما أسفر عن مقتل 4 آلاف و328 شخصا وإصابة 12 ألفا و227 آخرين، فضلا عن نزوح أكثر من مليون شخص، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024.