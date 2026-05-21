وزير الصحة السعودي يتفقد منشآت بالمشاعر المقدسة لتعزيز خدمة الحجاج عبر جولة شملت عدة مستشفيات ومراكز صحية، وفق وكالة الأنباء السعودية

إسطنبول / الأناضول

واصل وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، جولاته الميدانية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة للتأكد من جاهزيتها خلال موسم حج 1447هـ، وضمان تعزيز جودة الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الجولات بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، الأربعاء، "انسجاما مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، المنبثقَين عن رؤية المملكة 2030، لتمكين الحجاج من أداء مناسكهم بكل يُسر وطمأنينة".

وتفقد الوزير مستشفيات شرق عرفات وجبل الرحمة ومنى الجسر ومنى الشارع الجديد، إلى جانب مركز صحي عرفات رقم (20) ومركز الرعاية العاجلة، ومجمع الطب الشرعي بالمعيصم.

والثلاثاء، زار الجلاجل مجموعة من المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة، التي يقوم بتشغيلها القطاع الخاص في خطوة تعزز دوره في تقديم الخدمات بالمجال واطّلع على مستوى جاهزيتها.

كما التقى الكوادر الصحية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وذلك لضمان تقديم رعاية متكاملة للحجاج بجودةٍ عالية.

والأحد، أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن الاثنين أول أيام شهر ذي الحجة وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 26 مايو/ أيار الجاري.

ويبدأ موسم الحج في 8 ذي الحجة، الموافق الاثنين 25 مايو، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذي الحجة الموافق 30 مايو ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي 13 مايو أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحفي، أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا المملكة تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.