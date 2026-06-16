مونديال 2026.. التعادل يفرض نفسه على لقاء السعودية وأوروغواي بهدف لمثله في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثامنة لكأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

فرض التعادل نفسه على لقاء المنتخب السعودي ونظيره الأوروغواياني بهدف لمثله، الثلاثاء، على ملعب "ميامي ستاديوم"، في مستهل مشوار الفريقين في المجموعة الثامنة بكأس العالم لكرة القدم 2026.

بهذه النتيجة، تقاسم منتخبا السعودية وأوروغواي الصدارة برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن إسبانيا والرأس الأخضر بعد تعادلهما المفاجئ دون أهداف في وقت سابق.

بدأت أوروغواي المباراة بضغط هجومي وتمكنت من فرض سيطرتها على مجريات اللعب، ونجح الحارس السعودي محمد العويس في أول اختبار حقيقي على مرماه بعدما تصدى لتسديدة قوية من ماكسي أراوخو وأبعد الكرة إلى ركنية، في الدقيقة الخامسة.

وتألق العويس مجددا في الذود عن مرماه عندما تصدى مرة أخرى لرأسية خطيرة من فيديريكو فينياس في الدقيقة 30 بعد تمريرة من زميله ماكس أراوخو، ليبعد الكرة فوق العارضة.

وشهدت الدقيقة 38 فرصة ذهبية للتسجيل من جانب المنتخب السعودي، بعد أن وصلت الكرة إلى عبد الإله العمري من ركلة ركنية، ليسدد قذيفة قوية لكن الحارس الأوروغواياني فيرناندو موسليرا أخرجها إلى ركنية.

وتمكن المنتخب السعودي من افتتاح التسجيل أولا في الدقيقة 41 عبر عبد الإله العمري، عندما نفذ مصعب الجوير ركلة ركنية ليحولها محمد كنو برأسية إلى المرمى لكن موسليرا تصدى للكرة لتسقط أمام العمري الذي أودعها الشباك.

في الشوط الثاني، عادت أوروغواي لفرض سيطرتها على اللعب، واقتربت من التعادل عندما أطلق مانويل أوغارتي تسديدة قوية أرضية تجاوزت محمد العويس لكنها اصطدمت بأسفل القائم.

وأدرك منتخب "السيليستي" التعادل في النهاية في الدقيقة 80 عبر ماكسي أراوخو، عندما وصلته الكرة المبعدة من العويس عقب رأسية فينياس، ليسدد بيسراه في الزاوية الضيقة كرة سكنت الشباك.

وكاد البديل نيكولاس دي لا كروز وفيديريكو فالفيردي أن يمنحا أوروغواي هدف الفوز في الوقت بدل الضائع، لكن العويس واصل التألق وحافظ على التعادل.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الجاري حتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.

