خلال لقاءات أجراها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري مع مسؤولين أمريكيين ورؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية

مسؤول عسكري سعودي يبحث في واشنطن التعاون بمجال الصناعات الدفاعية خلال لقاءات أجراها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري مع مسؤولين أمريكيين ورؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية

​​​​​​​إسطنبول/ الأناضول

بحث مسؤول عسكري سعودي، في واشنطن، السبت، التعاون بمجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك خلال لقاءات أجراها مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري، مع مسؤولين أمريكيين ورؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية.

وذكر البيان أن البياري، التقى عددًا من المسؤولين الأمريكيين، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خلال الزيارة الرسمية التي يجريها للولايات المتحدة، دون تحديد مدتها.

والتقى المسؤول السعودي، مديرة وكالة التعاون الدفاعي والأمني الأمريكية ماري مورغان، في مقر الوكالة، واستعرض معها "أوجه التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بين البلدين، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

كما التقى البياري، في مقر وزارة الدفاع الأمريكية، وكيل وزارة الدفاع للاستحواذ والاستدامة مايكل دافي، ووكيل وزارة الدفاع للسياسات إلبريدج كولبي، ووكيل وزارة القوات الجوية للشؤون الدولية جنتري ستيفن.

وتناولت اللقاءات "سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين، وبحث فرص تطويره بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم أمن واستقرار المنطقة"، بحسب البيان السعودي.

كما بحث البياري، مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للحد من التسلح والأمن الدولي توماس دينانو، العلاقات السعودية الأمريكية ودورها في حفظ الأمن وتعزيز الاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واختتم البياري، زيارته بعقد اجتماع مع رؤساء تنفيذيين لعدد من كبرى الشركات الأمريكية المتخصصة في الصناعات الدفاعية، بحسب البيان.

واستعرض المسؤول السعودي خلال الاجتماع "فرص التعاون في ضوء مستهدفات رؤية المملكة 2030، ولا سيما في مجالات الصناعات الدفاعية، والبحث والتطوير، ونقل التقنية وتوطينها".

وتأتي الزيارة وسط توترات تشهدها المنطقة على خلفية الحرب الأمريكية الإيرانية التي اندلعت نهاية فبراير/شباط الماضي.

وقبل أيام نفذت السعودية والولايات المتحدة ضربات في العراق قالتا إنها استهدفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة تابعة لمجموعات موالية لإيران، ردا على هجمات بمسيّرات استهدفت منشآت نفطية وقواعد عسكرية في المنطقة.

والأربعاء، أعلنت هيئة "الحشد الشعبي" العراقية مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين جراء غارات جوية استهدفت مقراتها الرسمية في 7 محافظات.