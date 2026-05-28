عقب الهجوم على الكويت.. السعودية ترفض "تهديد استقرار المنطقة"

إسطنبول / الأناضول

أدانت السعودية الهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة التي استهدفت الكويت صباح الخميس، مؤكدة رفضها انتهاك سيادة الدول وتهديد أمن المنطقة واستقرارها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية السعودية، بعد ساعات من إعلان الكويت التصدي لهجوم بصواريخ ومسيرات استهدف أراضيها، دون الكشف عن الجهة المنفذة.

وقالت الخارجية إنها تدين "بأشد العبارات الهجمات المعادية بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الكويت الشقيقة".

وأكدت "رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول ومحاولة تهديد أمن المنطقة واستقرارها".

كما أعربت السعودية عن تضامنها الكامل مع الكويت "حكومة وشعبا"، مجددة دعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها.

وصباح الخميس، أعلن الجيش الكويتي التصدي لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة "معادية" لم يذكر مصدرها.

فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف القاعدة الجوية الأمريكية التي انطلق منها الهجوم فجر الخميس على نقطة قرب مطار بندر عباس جنوبي إيران، وفق تعبيره.

وفي وقت سابق الخميس، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع 3 انفجارات شرقي بندر عباس، فيما أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ غارات على منطقة عسكرية جنوبي إيران، بزعم أنها تشكل تهديدا للقوات الأمريكية وللملاحة التجارية في المنطقة.

وكانت الكويت ودول عربية أخرى تعرضت لهجمات إيرانية في إطار رد طهران على العدوان الذي شنته عليها تل أبيب وواشنطن منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

وقالت إيران حينها إنها استهدفت "قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة"، لكن بعض هجماتها أصابت أهدافا مدنية وأسفرت عن قتلى وجرحى، وهو ما أدانته الدول المستهدفة وطالبت بوقفه.