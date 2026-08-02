وزير الخارجية الإيراني أكد استعداد بلاده للرد على أي اعتداء ويُحمل واشنطن مسؤولية تداعيات أي "مغامرة" عسكرية

عراقجي وبن فرحان يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية عقب التهديدات الأمريكية لإيران وزير الخارجية الإيراني أكد استعداد بلاده للرد على أي اعتداء ويُحمل واشنطن مسؤولية تداعيات أي "مغامرة" عسكرية

طهران/ الأناضول

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع في المنطقة، وذلك على خلفية تهديدات الولايات المتحدة بشن هجوم على إيران.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، السبت، أجرى عراقجي وبن فرحان، اتصالًا هاتفيًا تناولا خلاله المستجدات الإقليمية.

وأكد عراقجي، خلال الاتصال، أن بلاده مستعدة للدفاع عن سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها.



وشدد على أن طهران سترد على أي اعتداء تتعرض له، وحمّل الولايات المتحدة مسؤولية التداعيات التي قد تنجم عن "أي مغامرة" تقدم عليها.

يذكر أن عراقجي، أجرى أيضا اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق أول عاصم منير.

