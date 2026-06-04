أعلنت شركة "أم القرى" للتنمية والإعمار عن مشروع تطوير "حدائق مسار" كوجهة ثانية تتولى تطويرها ضمن تحالف من شركات في مدينة مكة المكرمة.

"حدائق مسار".. وجهة ثانية تطورها "أم القرى" في مكة المكرمة أعلنت شركة "أم القرى" للتنمية والإعمار عن مشروع تطوير "حدائق مسار" كوجهة ثانية تتولى تطويرها ضمن تحالف من شركات في مدينة مكة المكرمة.

مكة المكرمة/ الأناضول

شركة "أم القرى" للتنمية والإعمار:

تطوير "حدائق مسار" سيتم ضمن تحالف يضم، شركتي مكة للإنشاء والتعمير، واتحاد الراجحي العقارية

تنفيذ المشروع على إجمالي مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع

أعلنت شركة "أم القرى" للتنمية والإعمار عن مشروع تطوير "حدائق مسار" كوجهة ثانية تتولى تطويرها ضمن تحالف من شركات في مدينة مكة المكرمة.

وقالت الشركة، في بيان، إنها تلقت إشعارين بترسية تطوير "حدائق مسار"، الذي يشمل منطقتي الهنداوية الغربية والهنداوية الجنوبية، المحاذيتين لـ"وجهة مسار"، ضمن برنامج الأحياء المطورة بمكة المكرمة.

و"وجهة مسار" منطقة حضرية كبيرة في مكة المكرمة تطورها شركة "أم القرى"، وتصفها بأنها "وجهة حضرية ذات منظومة استثمارية متكاملة في قلب العاصمة المقدسة" لخدمة أهل مكة وزوارها.

وأضاف البيان أن تطوير "حدائق مسار" سيتم ضمن تحالف يضم، إلى جانبها، شركة مكة للإنشاء والتعمير، وشركة اتحاد الراجحي العقارية، بإجمالي مساحة تبلغ 1.2 مليون متر مربع.

ويتزامن ذلك مع إعلان الشركة إطلاق استراتيجيتها الخمسية الجديدة للأعوام 2026-2030، في خطوة تعكس تحولا استراتيجيا في نموذج أعمالها، وفقا للبيان.

كما تعكس الخطوة انتقال الشركة من تطوير وجهة نوعية واحدة إلى منصة تطوير حضري متعددة الوجهات في المنطقة الغربية من المملكة.

و"تعزز الاستراتيجية الجديدة قدرة الشركة على إدارة محفظة من الوجهات الحضرية والاستثمارية ذات الأثر الاقتصادي والحضري طويل الأمد في مكة المكرمة وجدة والمدينة المنورة"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن "الاستراتيجية ترتكز على التوسع الانتقائي المدروس، الذي لا يستهدف زيادة عدد المشاريع بقدر ما يركز على إضافة قيمة مستدامة للمكان والمجتمع والمستثمر".

و"يتحقق ذلك من خلال تطوير وجهات حضرية نوعية في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، ضمن تركيز جغرافي مدروس يعزز التكامل التشغيلي ويرفع كفاءة توظيف الموارد والخبرات"، حسب البيان.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ياسر بن عبد العزيز أبو عتيق، في البيان، إن إطلاق الاستراتيجية الجديدة يمثل نقطة تحول محورية في مسيرة الشركة، إذ تنتقل من مرحلة بناء القدرات إلى مرحلة التوسع المدروس.

وأضاف: "ما تحقق خلال السنوات الماضية منحنا الثقة والخبرة والجاهزية للانطلاق نحو إدارة محفظة متكاملة من الوجهات الحضرية".

وتابع: "نعمل من خلالها على إضافة قيمة مستدامة للمكان والمجتمع والمستثمر، ضمن إطار حوكمي منضبط يعزز استمرارية النمو، ويسهم في صناعة أثر طويل الأمد في المنطقة الغربية".

وتؤكد الاستراتيجية التزام شركة أم القرى للتنمية والإعمار بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر تطوير وجهات حضرية نوعية تسهم في رفع جودة الحياة، وتحفيز الاستثمار، وتعزيز التكامل الاقتصادي، ضمن نموذج نمو قائم على القيمة والاستدامة، حسب البيان.

وذكر البيان أن الشركة نجحت في تحقيق مستهدفات استراتيجيتها التي أطلقتها عام 2021، والتي مثلت خارطة طريق لتحولها المؤسسي خلال السنوات الخمس الماضية.

وأفادت باستكمال البنية التحتية الرئيسية لـ"وجهة مسار"، والانتقال بها إلى مرحلة التشغيل، إلى جانب بناء منصة استثمارية ومالية ناضجة، وتعزيز قدراتها المؤسسية والتشغيلية، وتوج ذلك بإدراج الشركة في السوق المالية السعودية "تداول".

وبين عامي 2021 و2026، نجحت الشركة في بناء نموذج أعمال متكامل وقابل للتوسع، استنادا إلى خبراتها التراكمية وأدائها المالي القوي، الذي تضمن نموا سنويا مركبا تجاوز 60 بالمئة في الإيرادات، وأكثر من 45 بالمئة في صافي الأرباح، وفقا للبيان.

وقال البيان إن الشركة حققت تدفقات نقدية تشغيلية بلغت نحو ملياري ريال (نحو 533.3 مليون دولار)، في آخر سنة مالية، واستقطبت استثمارات تطويرية لـ"وجهة مسار" تقارب 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليارات دولار)، وأسست أكثر من 30 شراكة استراتيجية.