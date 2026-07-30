وترحبان بمقترح أردني لعقد اجتماع بشأن "الوضع الخطير" في فلسطين، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره السعودي، بحسب بيان الخارجية الباكستانية..

باكستان والسعودية تبحثان تطورات البحر الأحمر وباب المندب وترحبان بمقترح أردني لعقد اجتماع بشأن "الوضع الخطير" في فلسطين، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الباكستاني ونظيره السعودي، بحسب بيان الخارجية الباكستانية..

إسطنبول/ الأناضول

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، الخميس، مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، التطورات الإقليمية والدولية، بما في ذلك المستجدات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان، إن دار أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي، تبادل خلاله الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأضافت أن الوزيرين ناقشا التطورات الأخيرة في البحر الأحمر وباب المندب، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.



ويأتي الاتصال في ظل تصاعد التوتر الإقليمي على وقع المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، التي شهدت تبادل ضربات مباشرة وهجمات متبادلة على أهداف داخل إيران ومنشآت ومصالح أمريكية في المنطقة، ما أثار مخاوف من اتساع رقعة الصراع وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية وإمدادات الطاقة.

وأشار بيان الخارجية الباكستانية أيضا إلى أن الوزيرين رحبا بالمقترح الأردني الداعي إلى عقد اجتماع للدول العربية والإسلامية لبحث "الوضع الخطير" في فلسطين، ولا سيما في القدس الشرقية.

وأكد الوزيران، بحسب البيان، الاتفاق على "مواصلة التنسيق والبقاء على تواصل" بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتصاعد الانتهاكات في الضفة الغربية المحتلة، وسط تحذيرات دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية، وتزايد الدعوات العربية والإسلامية لوقف الحرب، وضمان حماية المدنيين، والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس ومقدساتها، ودعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.