اندلاع حريق في سفينة سعودية إثر استهدافها بالبحر الأحمر دون إصابات، بحسب وكالة "واس"، عقب إعلان الحوثيين استهداف سفينتي نفط سعوديتين

إسطنبول/ الأناضول

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صباح الخميس، بأن سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى نشوب حريق في مقدمتها دون أي إصابات.

الوكالة نقلت عن مصدر مسؤول في الهيئة العامة للنقل (حكومية) قوله إن السفينة "إنسيليا" (ENCELIA)، التابعة لإحدى الشركات السعودية، تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما نتج عنه حريق في مقدمة السفينة.

وأكد المصدر سلامة جميع أفراد الطاقم، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

وشددت "واس" على أن هذه الاستهدافات تعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.

ولم يحدد المصدر ولا الوكالة تاريخ استهداف السفينة ولا الجهة التي استهدفتها.

ومساء الأربعاء، تحدثت جماعة الحوثي اليمنية عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما.



وكانت الجماعة أعلنت الاثنين فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن المجاور للمملكة.

ورغم مواجهات متقطعة، يشهد اليمن منذ أبريل/ نيسان 2022 تهدئة في حرب بدأت قبل أكثر من 11 عاما بين قوات الحكومة وجماعة الحوثي المسيطرة على محافظات ومدن بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي الأيام الأخيرة تزايد التصعيد في اليمن، الذي تدعم السعودية حكومته الشرعية، عبر قيادة تحالف دعم الشرعية، بينما تُتهم إيران بمساندة جماعة الحوثي.