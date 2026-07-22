السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات

إسطنبول / الأناضول

التقى مساعد وزير الدفاع السعودي للشؤون التنفيذية خالد البياري، الأربعاء، نائب وزير الدفاع الوطني في كوريا الجنوبية وون تشونغ داي، لبحث سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع السعودية بتدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية إن "مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري التقى نائب وزير الدفاع الوطني الكوري وون تشونغ داي".

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، تعزيز التعاون الدفاعي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا، وفق الوزارة.

ولم تورد التدوينة مزيدا من التفاصيل بشأن مكان اللقاء أو توقيته أو النتائج التي أسفر عنها.

وترتبط السعودية وجمهورية كوريا بعلاقات تعاون دفاعي متنامية، تشمل التنسيق العسكري وتبادل الخبرات والتعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتقنيات العسكرية.

وفي فبراير/ شباط 2024 شهد وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ونظيره الكوري الجنوبي شين وون سيك توقيع مشروع مذكرة تفاهم بمجال الصناعات الدفاعية بين وزارة الدفاع السعودية وإدارة برنامج الاقتناء الدفاعي الكورية، بهدف تعزيز التعاون بين البلدين.