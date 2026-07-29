خلال اتصال هاتفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية..

السعودية وإسبانيا تبحثان مجالات التعاون وسبل تعزيزها خلال اتصال هاتفي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية..

إسطنبول/ الأناضول

بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الثلاثاء، مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بن سلمان مع سانشيز، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكرت الوكالة أنه جرى خلال الاتصال بحث مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في عدد من المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ونقلت الوكالة عن سانشيز "إدانة بلاده واستنكارها للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي على السفن السعودية، وتهديدها حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر".

وأكد سانشيز، وفق الوكالة، "وقوف بلاده التام إلى جانب المملكة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وحماية مصالحها".

وكانت جماعة الحوثي اليمنية قد ادعت، مساء الثلاثاء، أنها أطلقت صواريخ باليستية باتجاه ناقلة نفط سعودية وأجبرتها على التراجع والعودة، دون أن تحدد موقع الحادثة.

كما ادعت جماعة الحوثي، الاثنين، استهداف مواقع ونقاط لإمداد النفط الخام ونقله في السعودية باستخدام طائرات مسيرة.

وجاء ذلك بعد أيام من إعلان الجماعة فرض "حظر ملاحي بحري" على السعودية، وادعائها استهداف سفن سعودية في البحر الأحمر، ردا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرتها في اليمن.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وللمرة الأولى منذ عام 2022، تنفيذ غارات على مواقع للحوثيين في محافظة الحديدة وجزيرة كمران غربي اليمن، فيما أعلنت الجماعة استهداف مواقع ومنشآت داخل السعودية بطائرات مسيرة.

وتدعم السعودية الحكومة اليمنية من خلال قيادتها تحالف دعم الشرعية، بينما تتهم الرياض وحلفاؤها إيران بدعم جماعة الحوثي.

