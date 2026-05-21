السعودية.. قطار المشاعر المقدسة يستعد لنقل أكثر من مليوني حاج

إسطنبول / الأناضول

بدأ قطار المشاعر المقدسة في السعودية، التشغيل الفعلي لنقل أكثر من 2 مليون راكب خلال موسم الحج الذي ينطلق منتصف الأسبوع المقبل.

وأعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" الجاهزية التشغيلية الكاملة لقطار المشاعر المقدسة، وبدء تشغيله لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج العام الهجري 1447، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الأربعاء.

واستكملت "سار" جاهزيتها بالتنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجهات الأمنية والخدمية المختصة.

وفي هذا الإطار نفذت "سار" ثلاث عمليات محاكاة متكاملة تحاكي ظروف موسم الحج بدقة عالية؛ بهدف اختبار الأنظمة والقطارات والمحطات وتعزيز كفاءة التشغيل، بما يضمن انطلاقة آمنة وفعّالة خلال الموسم.

ويعمل قطار المشاعر المقدسة وفق خمس حركات تشغيلية مختلفة، جرى تصميمها بما يتوافق مع أنماط تنقل الحجاج بين المشاعر حسب النسك الذي يؤدونه، ويُعد أحد الركائز الأساسية لتنقل الحجاج داخل المشاعر المقدسة، بحسب "واس".

وخطة المشاعر، وفق واس، تتضمن توفير أكثر من (2.21) مليون مقعد عبر تشغيل ما يزيد على 5300 رحلة، على مسار يمتد لنحو (453) كيلومترًا، حيث يُعد القطار أحد أسرع القطارات في العالم بسرعة تبلغ 300 كيلومتر في الساعة.

ويربط القطار بين تسع محطات موزعة على مشاعر عرفات ومزدلفة ومنى، وتصل المحطة الأخيرة في منى إلى الدور الرابع من جسر الجمرات، بما يعزز انسيابية حركة الحجاج وسلامتهم.

ويُسهم قطار المشاعر المقدسة، بحسب الوكالة، في تسهيل تنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة، ويعمل بأسطول مكوّن من 17 قطارًا بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف راكب لكل قطار، وبقدرة نقل جماعية تتجاوز 72 ألف راكب في الساعة.

ويعزز ذلك القطار انسيابية الحركة ويقلل الازدحام داخل المشاعر، ويُسهم في رفع مستويات السلامة وتحسين تجربة تنقل الحجاج.

والأحد أعلنت المحكمة السعودية العليا أن الاثنين القادم، أول أيام شهر ذي الحجة وأن الوقوف بعرفة سيكون يوم 26 مايو/أيار.

ويبدأ موسم الحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، الموافق الاثنين 25 مايو، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 من الشهر الموافق 30 مايو ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.

وفي 13 مايو أعلن وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا المملكة حتى ذلك اليوم تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجًا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.