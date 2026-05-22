السعودية تعلن استقبال أكثر من 1.5 مليون حاج حتى الجمعة بحسب قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، الذي قال إن انتهاء موعد قدوم الحجاج اقترب، دون تحديد موعد بعينه

إسطنبول / الأناضول

أعلنت السعودية وصول أكثر من 1.5 مليون حاج إلى المملكة حتى الجمعة، معظمهم عبر المنافذ الجوية.

أفاد بذلك قائد قوات الجوازات بالحج اللواء صالح المربع، في مؤتمر صحفي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المربع إنه "تم وصول أكثر من 1.5 مليون حاج من خارج المملكة حتى الآن، منهم أكثر من 1.4 مليون حاج عبر المنافذ الجوية، ونحو 45 ألفا عبر المنافذ البرية ونحو 6 آلاف بحرا".

ولفت إلى أن انتهاء موعد قدوم الحجاج للسعودية اقترب، دون تحديد موعد بعينه.

وفي 13 مايو/ أيار الجاري، أعلن وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة، في مؤتمر صحفي، أن عدد ضيوف الرحمن الذين وصلوا حتى تاريخه تجاوز 860 ألف حاج.

وفي موسم الحج الماضي لعام 2025، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من داخل المملكة وخارجها، مقارنة بأكثر من مليون و833 ألف حاج في موسم 2024، حسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

ويبدأ موسم الحج في الثامن من ذي الحجة، الاثنين 25 مايو، ويستمر أداء المناسك 6 أيام حتى 13 ذي الحجة الموافق 30 مايو، ويتضمن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمرات وأداء طواف الإفاضة وطواف الوداع.