السعودية.. الحجاج يبدؤون أول أيام التشريق برمي الجمرات في مِنَى التشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر "مِنَى"

إسطنبول / الأناضول

بدأ حجاج بيت الله الحرام، الخميس، أول أيام التشريق الثلاثة ضمن مناسك الحج، برمي الجمرات في مشعر مِنَى غربي السعودية، تمهيدا لاختتام مناسكهم بطواف الوداع.

وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية بتوافد الحجاج إلى منشأة الجمرات في مشعر مِنَى "بانسيابية عالية ودون زحام"، وسط إجراءات تنظيمية وخدمات متكاملة.

ويرمي الحجاج في أول أيام التشريق الجمرات الثلاث بواقع 21 حصاة، تبدأ من الجمرة الصغرى ثم الوسطى فجمرة العقبة الكبرى، بسبع حصيات لكل منها.

والتشريق هي الأيام الثلاثة التي تعقب أول أيام عيد الأضحى، ويقضيها الحجاج في مشعر مِنَى، وتعرف أيضا بـ"الأيام المعدودات".

ويمكن للمتعجل من الحجاج الاكتفاء برمي الجمرات خلال يومين، قبل التوجه إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، آخر مناسك الحج.

والثلاثاء، أعلنت السعودية أن إجمالي عدد حجاج موسم 1447هـ بلغ مليونا و707 آلاف و301 حاج، بينهم مليون و546 ألفا و655 حاجا من خارج المملكة، قدموا من 165 جنسية، مقابل 160 ألفا و646 من حجاج الداخل.

وفي موسم الحج الماضي، بلغ عدد الحجاج مليونا و673 ألفا و230 حاجا من الداخل والخارج.