على أساس سنوي، وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية..

السعودية.. التضخم يرتفع 1.7 بالمئة خلال أبريل على أساس سنوي، وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية..

الرباط / الأناضول

أظهرت بيانات سعودية رسمية، ارتفاع معدل التضخم في المملكة خلال أبريل/ نيسان الماضي 1.7 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025.

وذكرت الهيئة العامة للإحصاء السعودية (رسمية)، في بيان الخميس، أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.8 بالمئة، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1 بالمئة، وأسعار النقل 1 بالمئة.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم ارتفاعا بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بمارس/ آذار الماضي، وفق الهيئة.

وبلغت نسبة التضخم في السعودية 2.3 بالمئة خلال أبريل 2025 على أساس سنوي، فيما سجل التضخم الشهري 0.3 بالمئة.



وإثر تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي بدأت في 28 فبراير/ شباط الماضي على إيران، ارتفع معدل التضخم بعدة دول، مدفوعا بزيادة أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمدادات والتهديدات التي تطال سلامة الملاحة في مضيق هرمز.

ومع جمود مسار المفاوضات، بدأت واشنطن في 13 أبريل حصارا بحريا على الموانئ الإيرانية، ومنها المطلة على هرمز، فردت طهران بمنع المرور في المضيق إلا بتنسيق معها.