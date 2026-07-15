السعودية.. استقرار التضخم عند 1.8 بالمئة خلال يونيو

الرباط/ الأناضول

استقر معدل التضخم في السعودية عند 1.8 بالمئة خلال يونيو/ حزيران الماضي، على أساس سنوي، وفق بيانات رسمية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء (رسمية)، في بيان الأربعاء، أن معدل التضخم سجل النسبة نفسها المسجلة خلال مايو/ أيار الماضي.



وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.2 بالمئة خلال يونيو/ حزيران، بعد ارتفاع مماثل في مايو/ أيار 2026، بحسب الهيئة.

وتعمل دول المنطقة والعالم على تسريع إجراءات كبح التضخم بسبب تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

وشهد مضيق هرمز اضطرابات وحالات إغلاق وتقييد للملاحة من جانب إيران والولايات المتحدة، في خضم الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي اندلعت في 28 فبراير/ شباط 2026.



وأدت التوترات في المضيق إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاعا في أسعار النفط أثرت على معدلات التضخم عالميا.



وسبق أن وقعت واشنطن وطهران، في يونيو/ حزيران الماضي، مذكرة تفاهم شملت وقفا لإطلاق النار، بوساطة قطرية وباكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب.

لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 يوليو/ تموز الجاري، انتهاء العمل بوقف إطلاق النار على خلفية تجدد التصعيد بين الجانبين.