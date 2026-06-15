السعودية.. ارتفاع التضخم إلى 1.8 بالمئة خلال مايو على أساس سنوي، وفق الهيئة العامة للإحصاء السعودية..

الرباط / الأناضول

ارتفع معدل التضخم في السعودية خلال مايو/أيار الماضي إلى 1.8 بالمئة على أساس سنوي، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وفق بيانات سعودية رسمية.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء (رسمية) في بيان الاثنين، أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين جاء مدفوعا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.7 بالمئة، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة 1.7 بالمئة، وأسعار النقل 1.5 بالمئة.

وعلى أساس شهري ارتفع التضخم بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بشهر أبريل/نيسان 2026، حيث سجل التضخم 1.7 بالمئة، وفق الهيئة.

والأحد أعلنت باكستان والولايات المتحدة وإيران التوصل إلى مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين واشنطن وطهران.

وأعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في سويسرا يوم 19 يونيو/ حزيران الجاري.

وفي 28 فبراير/ شباط بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت أكثر من 3 آلاف قتيل، حسب طهران، التي شنت هجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين، فضلا عن استهدافها ما قالت إنها مواقع أمريكية في بلدان عربية بالمنطقة، ما أسفر عن تضرر أعيان مدنية.

وتوصل الجانبان إلى هدنة مؤقتة في 8 أبريل بوساطة باكستانية، لكن المفاوضات تعثرت، وبعدها فرضت واشنطن حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الواقعة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.



وردت إيران بمنع مرور السفن في المضيق إلا بتنسيق معها، ما سبب اضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاعا في أسعار النفط أثرت على معدلات التضخم عالميا.