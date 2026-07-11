السعودية.. إعفاء وزير الصناعة بندر الخريف وتعيين عبد العزيز بن سلمان مع تعيين الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء وتكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية

إسطنبول/ الأناضول

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، السبت، أوامر ملكية تضمنت تعديلات في عدد من المناصب الحكومية، أبرزها إعفاء وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف من منصبه، وتعيين وزير الطاقة عبد العزيز بن سلمان، وزيرا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه الحالي.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، بصدور عدة أوامر ملكية، أبرزها إعفاء الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية من منصبه.

كما تضمنت الأوامر الملكية، تعيين عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزيرا للصناعة والثروة المعدنية إضافة لاستمراره في منصبه وزيرا للطاقة.

وشملت الأوامر الملكية أيضا إعفاء محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي، من منصبه.

وقضت الأوامر بتعيين بندر الخريف، وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء، مع تكليفه بالقيام بعمل محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إضافة إلى مهامه الجديدة.

وتأتي هذه التعديلات في وقت شهد فيه قطاعا الصناعة والتعدين، إلى جانب الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال السنوات الأخيرة توسعا في البرامج والمشاريع المرتبطة بتنويع الاقتصاد، وتوطين الصناعات، وزيادة الاستثمارات، في إطار مستهدفات رؤية السعودية 2030.