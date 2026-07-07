الخارجية قالت إن ما يحدث هو "اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة العالمية"..

الرياض تقول إن إيران استهدفت ناقلة سعودية في هرمز الخارجية قالت إن ما يحدث هو "اعتداء على أمن الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة العالمية"..

إسطنبول/ الأناضول

اتهمت الرياض، الثلاثاء، إيران باستهداف ناقلة سعودية خلال عبورها مضيق هرمز.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة أعربت عن إدانتها "بأشد العبارات قيام إيران باستهداف الناقلة السعودية (وديان) خلال عبور الناقلة مضيق هرمز، واستهداف الناقلة القطرية (الركيات)".

وأكدت الوزارة أن "هذه الاعتداءات المرفوضة تُعد اعتداءً على أمن الملاحة الدولية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية".

وشددت المملكة على أن "استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون والأعراف الدولية، ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي يكفل حرية الملاحة البحرية والعبور الآمن للممرات البحرية".

وجددت دعوتها إيران إلى "الوقف الفوري لكل ما من شأنه تهديد أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة".

وأكدت "تحميل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وأضرارها وتداعياتها كافة".

وخلال الـ24 ساعة الأخيرة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ثلاث ناقلات نفط لاستهدافات أثناء عبورها مضيق هرمز، ما أسفر عن أضرار طفيفة بها، دون الإعلان عن جنسياتها.

لكن وزارة الخارجية القطرية قالت، في بيان، إن الدوحة استدعت، الثلاثاء، نائب السفير الإيراني لديها محسن محمد قانعي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية استهداف الناقلة القطرية "الركيات" أثناء عبورها قرب المضيق.

وتشهد منطقة مضيق هرمز، بين الحين والآخر، توترات أمنية على خلفية الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/ شباط الماضي.

وفي 18 يونيو/ حزيران الماضي، وقعت واشنطن وطهران مذكرة تفاهم، وتواصلان مفاوضات صعبة للتوصل إلى اتفاق نهائي، بوساطة باكستان وقطر.