الرياض.. اجتماع دولي يبحث تسريع وتيرة التنمية في اليمن برئاسة مشتركة من المملكة المتحدة ومكتب المنسق الأممي ومجموعة البنك الدولي، وفق "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن"..

اليمن/ الأناضول

استضافت العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، اجتماعا دوليا لبحث تسريع وتيرة التنمية في اليمن الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية.

وذكر "البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن" (حكومي) عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أنه استضاف في مقره بمدينة الرياض، اجتماع مجموعة شركاء اليمن، برئاسة مشتركة من المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي.

وأوضح البرنامج أن الاجتماع انعقد بمشاركة المنظمات الأممية والدولية والجهات المانحة لليمن.

وأفاد بأن الاجتماع بحث التحديات والمستجدات التنموية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاء التنمية، والخطط الداعمة لتسريع وتيرة التنمية في اليمن.

وتؤدي السعودية دورا رئيسيا في دعم الحكومة اليمنية سياسيا واقتصاديا، إلى جانب رعايتها مبادرات الحوار، بهدف دعم وحدة اليمن واستقراره وتعزيز مؤسسات الدولة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2022 يشهد اليمن تهدئة نسبية في معظم الجبهات، رغم استمرار اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية والحوثيين، دون التوصل إلى اتفاق سياسي شامل ينهي الصراع، بينما تشهد هذه الأيام تصاعدا غير مسبوق في حدة التوتر بين الجانبين.

واندلعت الحرب اليمنية عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء، قبل أن تتوسع المعارك مطلع عام 2015 مع تدخل التحالف العربي بقيادة السعودية دعما للحكومة بطلب منها.

وأدت الحرب إلى تضرر معظم القطاعات في اليمن، وتسببت في إحدى أكثر الأزمات الإنسانية كارثيةً في العالم، وسط تحركات أممية مستمرة للدفع بعملية السلام في البلاد.

