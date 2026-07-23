المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قال إن الاستهداف تم بصواريخ ومسيرات ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما، دون تعليق فوري من الرياض

"الحوثي" تدعي استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع قال إن الاستهداف تم بصواريخ ومسيرات ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما، دون تعليق فوري من الرياض

اليمن/ الأناضول

تحدثت جماعة الحوثي اليمنية، مساء الأربعاء، عن استهداف سفينتين نفطيتين سعوديتين في البحر الأحمر، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، ما أدى إلى اندلاع حريق فيهما، فيما لم يصدر تعقيب فوري من الرياض.

جاء ذلك في بيان صادر عن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع، بثته قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين.

وقال سريع: "نفذت القوات المسلحة اليمنية (التابعة للحوثي) عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينتين نفطيتين سعوديتين خالفتا قرار الحظر الصادر عن القوات المسلحة في البحر الأحمر، إحداهما تحمل اسم ENCELA والأخرى LAYLA"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاستهداف جرى "بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة، وكانت الإصابة دقيقة وتسببت في نشوب حريق كبير فيهما".

وادعى سريع، أن قوات الجماعة "أجبرت ما يقارب عشر سفن على التراجع والعودة".

ولم يصدر تعقيب فوري من قبل السلطات السعودية بشأن هذا البيان.

والاثنين، أعلن يحيى سريع، في بيان مصور، "حظر الملاحة البحرية" على السعودية، ردا على ما قالت الجماعة إنه حصار تفرضه الرياض، مضيفا أن القرار دخل حيز التنفيذ منذ لحظة إعلانه.

وردت السعودية على البيان الحوثي، مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات اللازمة لحماية سفنها"، وفقا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

كما توعد تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، بالرد "بكل حزم وقوة" على التهديدات الحوثية للسفن العابرة في مضيق باب المندب، معلنا بدء تنفيذ إجراءات لحماية السفن التابعة له.