بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أدان الهجوم على مطار أبها السعودي وأكد "دعمه الكامل للحكومة اليمنية"

الاتحاد الأوروبي: هجوم الحوثيين على السعودية يهدد أمن المنطقة بيان لبعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن أدان الهجوم على مطار أبها السعودي وأكد "دعمه الكامل للحكومة اليمنية"

اليمن/ الأناضول

أدان الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، هجوم جماعة الحوثي على مطار أبها في السعودية، معتبرا ذلك "تهديدا لأمن واستقرار المنطقة".

جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن عبر حسابها على منصة شركة "إكس" الأمريكية.

وقالت البعثة إن "الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الأخير الذي شنّه الحوثيون على المملكة العربية السعودية، والذي يهدد أمن المنطقة".

وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بـ"وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه"، مشددة على دعمه "الكامل للحكومة اليمنية".

ويأتي الموقف الأوروبي عقب إعلان جماعة الحوثي، الاثنين، استهداف مطار أبها جنوب غربي السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ أطلقتها الجماعة باتجاه المنطقة الجنوبية للمملكة.

والاثنين، أعلنت الحكومة اليمنية أن قواتها استهدفت مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، وقالت إن ذلك جاء رداً على ما وصفته بانتهاك سيادة البلاد، قبل أن تهبط الطائرة في مطار الحديدة غربي اليمن.

في المقابل، اتهمت جماعة الحوثي، السعودية بقصف مطار صنعاء، معتبرة أن ذلك يمثل إنهاءً لخفض التصعيد، فيما لم يصدر تعليق من الرياض على تلك الاتهامات.