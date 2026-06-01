9 هجمات لحزب الله على مواقع وتجمعات جنود إسرائيلية الاثنين

إسطنبول/ الأناضول

نفذ حزب الله 9 هجمات على تجمعات جنود ومواقع وآليات عسكرية إسرائيلية منذ فجر الاثنين، ردًا على الخرق الإسرائيلي المتواصل لوقف إطلاق النار وعدوانه على بلدات الجنوب اللبناني.

جاء ذلك وفق رصد الأناضول لبيانات الحزب حتى الساعة 15:00 ت.غ.

وأوضح الحزب في بياناته المتتابعة أن هجماته تأتي في إطار رده على "خرق العدو الإسرائيلي لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط عدد من الجرحى بين المدنيين".

واستهدف مقاتلو الحزب بمسيرات عددًا من المواقع العسكرية الإسرائيلية جنوبي لبنان شملت غُرفة في موقع العباد على الحدود الجنوبية، ومقرا قياديّا مستحدثا تابعًا للجيش الإسرائيلي في بلدة الطيبة، ومنزلا في الأطراف الجنوبيّة لبلدة دبّين، قال إن جنود الجيش يتحصنون فيه.

كما استهدف الحزب بـ"صِليات صاروخية" بنى تحتية تتبع للجيش الإسرائيلي في مدينة طبريا المحتلة، ومستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل.

وفي استهدافه التجمعات، أعلن عن استهداف "قوة إسرائيلية في الأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف بأعداد كبيرة من الصواريخ وقذائف المدفعية".

كما استهدف تجمعين لجنود الجيش بمحيط قلعة الشّقيف التّاريخية، وموقع المطلّة.

وفي بيان لاحق، أعلن عن استهداف آلية اتّصالات تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القنطرة جنوبي لبنان بمسيرة "أبابيل الانقضاضية".

وخلال عملياته المتلاحقة تحدث الحزب عن تحقيق "إصابات مؤكدة" لم يحدد عددها.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي هجماته على لبنان ضمن خروقاته اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

والأحد، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش وسع عملياته البرية داخل لبنان، وعبر نهر الليطاني وسيطر على مرتفعات البوفور (قلعة الشقيف).

وتتسبب هذه الخروقات في مقتل وإصابة مدنيين لبنانيين بينهم أطفال ونساء ومسنون، فضلا عن تدمير منشآت ومبان مدنية منها مدارس ومراكز صحية ودور عبادة من مساجد وكنائس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الاثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على البلاد، منذ 2 مارس/ آذار الماضي، إلى 3 آلاف و433 قتيلا و10 آلاف و395 جريحا.