9 قتلى فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مدينة غزة السبت

غزة/ رمزي محمود، حسني نديم/ الأناضول

قتل 9 فلسطينيين، السبت، بقصف جوي ومدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين وشقة سكنية وتجمعا للمواطنين بمدينة غزة.

جاء ذلك وفق مصادر طبية والدفاع المدني وشهود عيان، بحسب رصد الأناضول.

وفي أحدث الهجمات، قتلت فلسطينية بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، لترتفع حصيلة قتلى السبت إلى 9 أشخاص.

وفي وقت سابق، قتل 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، وأصيب آخرون في قصف جوي إسرائيلي استهدف شقة سكنية بحي النصر غربي مدينة غزة.

كما قتل 3 فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف تجمعا لمدنيين بحي الزيتون.

ووفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار إلى 1144 قتيلا و3 آلاف و703 مصابين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل 73 ألفا و269 فلسطينيا، وأصابت 173 ألفا و811 آخرين.

كما خلفت الحرب دمارا واسعا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية في القطاع.