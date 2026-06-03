قال الحزب عبر عدة بيانات، إن عملياته استهدفت دبابتين و4 آليات عسكرية وتجمعي جنود بعدة مناطق جنوبي لبنان..

8 هجمات لـ"حزب الله" ضد جنود وآليات إسرائيلية جنوبي لبنان الثلاثاء (محصلة) قال الحزب عبر عدة بيانات، إن عملياته استهدفت دبابتين و4 آليات عسكرية وتجمعي جنود بعدة مناطق جنوبي لبنان..

إسطنبول/ الأناضول

أعلن "حزب الله"، الثلاثاء، تنفيذ 8 هجمات على جنود وآليات إسرائيلية في مناطق متفرقة من جنوبي لبنان، وذلك في إطار رده على خروقات تل أبيب لوقف إطلاق النار واعتداءاتها على القرى الحدودية.

جاء ذلك وفق محصلة أعدتها الأناضول استنادا إلى بيانات الحزب حتى الساعة 19:30 (ت.غ)، بينما تُجري بيروت وتل أبيب جولة مفاوضات رابعة في واشنطن برعاية أمريكية.

وقال الحزب، في بيانات متتالية، إن هجماته جاءت "دفاعا عن لبنان وشعبه وردا على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار والاعتداءات التي طالت قرى جنوب لبنان".

وشملت الهجمات 8 استهدافا لتجمعات آليات ودبابتين وجنود في بلدات جنوبي لبنان، باستخدام صليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات انقضاضية.

وأعلن الحزب عن تدميره بالصواريخ، دبابة ميركافا في منطقة البالوع.

وأوضح أنه استهداف بمسيرة انقضاضية، دبابة ميركافا أخرى في أطراف بلدة زوطر الشّرقية، مؤكدا أنها "شوهدت تحترق".

وتحدث الحزب عن استهدافه بمسيرات انقضاضية، 3 آليات إسرائيلية من نوع "نميرا" في أطراف بلدة زوطر الشّرقية، مؤكدا "تحقيق إصابات مؤكدة".

كما أشار إلى أنه استهدف أيضا بعبوة ناسفة، آلية عسكرية في بلدة حدّاثا "قام العدوّ على إثرها بسلسلة غارات وقصف مدفعي على منطقة العمليّات لتغطية انسحابه باتّجاه بلدة رشاف".

كما أعلن الحزب عن استهدافه تجمعين لجنود إسرائيليين في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة مرة بقذائف المدفعية وأخرى بصلية صاروخيّة.

ورغم جولة المفاوضات الحالية في واشنطن، قُتل 12 شخصا وأصيب 16 في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بجنوبي لبنان منذ فجر الثلاثاء.

جاء ذلك وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى وكالة الأنباء اللبنانية، وضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة، عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، أسفر عن 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف 577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفقا لمعطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كلم داخل الحدود الجنوبية.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.