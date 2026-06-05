8 قتلى في أكثر من 31 هجوما إسرائيليا على جنوبي لبنان رغم جهود تثبيت وقف إطلاق النار

بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول

قتلت إسرائيل 8 أشخاص وأصابت آخرين، الجمعة، في أكثر من 31 هجوما على جنوبي لبنان، رغم الجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية، حتى الساعة 12:50 ت.غ من ظهر اليوم.

قضاء النبطية

شهد قضاء النبطية 12 هجوما أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأدت غارتان على بلدة الدوير إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة خامس، فيما قتل شخص جراء استهداف دراجة نارية في دير الزهراني.

كما استهدفت 3 غارات بلدتي حبوش وعبا، وأيضا دراجة نارية عند مفرق النجدة الشعبية في مدينة النبطية، ما أدى إلى إصابة شخص.

وشمل التصعيد قصفا وغارة جوية استهدفا بلدة كفررمان ما أدى لمقتل شخص، وقصفا مدفعيا على بلدات النبطية الفوقا وشوكين وميفدون، وغارة على محيط مستديرة حاروف - تول.



قضاء صور

شهد قضاء صور 8 هجمات إسرائيلية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 13 آخرين على الأقل، وأصيب 12 شخصا جراء غارتين استهدفتا محيط "مستشفى جبل عامل" ومبنى تابعا لـ"بنك عودة".

كما تعرضت بلدة مجدل زون لغارة جوية، فيما استهدفت المدفعية محيط بلدتي برج قلاوية ودير كيفا.

وقتل شخص وأصيب آخر في غارة على برج قلاوية، بينما تعرضت بلدتي كفرا وحوش صور لغارتين.

قضاء الزهراني

شهد قضاء الزهراني 6 غارات استهدفت منطقة البراك عند مفرق العدوسية وبلدات البابلية والسكسكية والصرفند وكوثرية السياد.

كما استهدفت غارة مركزا تجاريا في السكسكية دون تسجيل إصابات.

قضاء جزين

شهد القضاء 3 غارات استهدفت بلدة عرمتى ومرتفعات جبل صافي، ومنطقة كسارة العروش في مرتفعات جبل الريحان.

قضاء بنت جبيل

شنت مسيّرة إسرائيلية غارة على دراجة نارية على طريق بئر السلاسل - كفردونين، ما أدى إلى مقتل سائقها.

كما تعرضت أطراف بلدتي فرون والغندورية لقصف مدفعي.

يأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل/ نيسان، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وفي ختام 4 جولات تفاوض في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة ولبنان وإسرائيل، الخميس، إعلان نوايا يتضمن وقفا كاملا لنيران "حزب الله" وإبعاد عناصره من منطقة جنوب نهر الليطاني.

لكن الأمين العام لـ"حزب الله" نعيم قاسم هاجم نتائج المفاوضات، واعتبرها "مرفوضة جملة وتفصيلا من شرائح واسعة من الشعب اللبناني".

ويأتي إعلان النوايا وسط تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان، رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و526 قتيلا و10 آلاف و733 جريحا حتى الخميس، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.