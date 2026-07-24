7 مصابين برصاص مستوطنين مع اتساع هجماتهم إلى بلدات قرب نابلس وقلقيلية

رام الله/ قيس أبو سمرة / الأناضول

أصيب سبعة فلسطينيين، الجمعة، مع توسيع مستوطنين إسرائيليين هجماتهم في محيط مدينتي نابلس وقلقيلية شمالي الضفة الغربية المحتلة، لتشمل بلدات فرعتا وإماتين وجيت وعراق بورين، تخللها إحراق أراضي زراعية وممتلكات فلسطينية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إن طواقمه نقلت 7 مصابين من بلدة فرعتا شرقي قلقيلية إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينها 3 إصابات بالرصاص في الرأس والصدر والبطن وصفت بالخطيرة، وإصابتان بالرصاص في اليد، وواحدة برصاص مطاط بالفخذ، وسابعة جراء اعتداء بالضرب.

ودفع الهلال الأحمر بتعزيزات من سيارات الإسعاف إلى المنطقة تحسبا لوقوع مزيد من الإصابات مع استمرار الهجوم.

وأفادت مصادر محلية للأناضول بأن عشرات المستوطنين هاجموا بلدة فرعتا، وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، بالتزامن مع اعتداءات على السكان وممتلكاتهم.

وأضافت المصادر أن المستوطنين أضرموا النار في أراض زراعية وممتلكات في بلدات فرعتا وجيت وإماتين وعراق بورين، فيما حاول الأهالي التصدي للهجمات وإخماد الحرائق.

وصباح الجمعة، قُتل 4 فلسطينيين وأصيب 4، ثلاثة منهم بجروح حرجة، بهجوم للجيش الإسرائيلي والمستوطنين على بلدة تل جنوب غربي مدينة نابلس، شمالي الضفة، وفق بيان لوزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين في حادث إطلاق نار قرب البلدة، قبل أن يفرض الجيش حصارا على مدينة نابلس والقرى المحيطة بها.

وعلى الأثر، تشهد المنطقة انتشارا عسكريا إسرائيليا واسعا، تزامنا مع استمرار هجمات المستوطنين على عدد من القرى والبلدات غرب وجنوب نابلس.

وتشهد الضفة الغربية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تصاعدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، ما أسفر عن مقتل 1182 فلسطينيا وإصابة الآلاف، إضافة إلى اعتقال نحو 24 ألف فلسطيني، وفق معطيات فلسطينية رسمية.