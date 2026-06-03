7 قتلى بينهم مسعف في غارات إسرائيلية على بلدات جنوبي لبنان

القدس / الأناضول

قتل 7 أشخاص بينهم مسعف وأصيب آخرون، الأربعاء، بغارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية، حتى الساعة 07:30 ت.غ من صباح الأربعاء.

وفي بلدة حبوش بقضاء النبطية، قتل 4 سوريين جراء غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية.

كما أسفرت غارة استهدفت طريق المعمورة ـ الحوش بمدينة صور عن مقتل فلسطينيين اثنين.

وفي بلدة عربصاليم بقضاء النبطية، قتل المسعف بجمعية "الرسالة" للإسعاف الصحي علي سلمان نضر، إثر غارة بمسيرة استهدفت حي العين.

وفي السياق، استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة على أوتوستراد دير الزهراني ـ حبوش في قضاء النبطية، ما أدى إلى إصابة شخص.

كما شنت طائرة مسيرة غارة على بلدة صديقين بقضاء صور، ما أسفر عن وقوع إصابات دون تحديد عددها.

وفجر الأربعاء، شنت مقاتلات إسرائيلية غارتين على بلدة البازورية بقضاء صور.

كذلك، استهدفت غارة إسرائيلية حي اللبانة في بلدة كفرتبنيت بقضاء النبطية، فيما أغار الطيران الحربي على منطقة المعبر في البلدة ذاتها.

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي فجرا 3 عمليات تفجير متتالية وعنيفة في منطقة عريض، بعد ليلة شهدت سلسلة تفجيرات متكررة في دبين وعريض دبين.

وأدت الانفجارات إلى أضرار مادية في عدد من الممتلكات والمنازل والمحال التجارية في بلدة جديدة، فيما تحطم زجاج نوافذ وواجهات بفعل شدة الانفجارات.

ومنذ فترة تصعد إسرائيل عدوانها على لبنان، ووسعت توغلها، وهددت بقصف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بادعاء الرد على "حزب الله".

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات للهدنة المعلنة في أبريل/ نيسان الماضي والممددة حتى يوليو/ تموز المقبل، عبر قصف دموي يخلّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق الحزب صواريخ وطائرات مسيّرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

ومنذ 2 مارس/ آذار، تشن إسرائيل عدوانا موسعا على لبنان، ما خلّف 3 آلاف و468 قتيلا و10 آلاف و577 جريحا حتى الثلاثاء، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة نحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.