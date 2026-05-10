6 قتلى بينهم مسعفان في هجمات إسرائيلية متواصلة جنوبي لبنان (محصلة) شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا، حسب وكالة الأنباء اللبنانية

بيروت/ الأناضول

قُتل 6 أشخاص، بينهم مسعفان، وأصيب آخرون، الأحد، جراء هجمات إسرائيلية على بلدات وقرى جنوبي لبنان، شملت غارات جوية وقصفا مدفعيا، في خروقات جديدة للهدنة المستمرة منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 21.00 ت.غ.

وفيما يلي رصد للهجمات الإسرائيلية التي تركزت في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون والنبطية جنوبي لبنان:

** جنوبي لبنان:

قتل مسعفان وأصيب 5 آخرون بجروح جراء قصف إسرائيلي استهدف نقطتين تابعتين لـ"الهيئة الصحية الإسلامية" في بلدتي قلاوية وتبنين بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وفي قضاء جزين، قتل شخص وأصيب آخر جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على خراج (أطراف) بلدة القطراني.

وفي قضاء صور، قتل شخص وأصيب 13 آخرون، بينهم 6 أطفال وسيدتان، جراء غارة إسرائيلية.

وفي القضاء ذاته، قتل شخصان إثر استهداف دراجة نارية على الطريق العام بين بلدتي القليلة ودير قانون.

كما أصيب آخرون جراء استهداف مسيرة إسرائيلية بلدة دبعال في قضاء صور.

وفي بلدة قلاوية بقضاء بنت جبيل، أصيب مسعفون بجروح، إحداها خطيرة، إثر غارة استهدفت نقطة تابعة لـ"الهيئة الصحية الإسلامية".

كذلك استهدفت مسيرة إسرائيلية معملا لأعلاف الدواجن على الطريق العام بين بلدتي الرمادية والشعيتية في قضاء صور، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وفي مدينة النبطية، استهدفت غارة إسرائيلية رجلا أمام متجره في شارع الإنجيلية.

أما الغارات التي لم يبلغ عن وقوع إصابات جراءها، فشملت مناطق عدة في جنوب لبنان.

ففي قضاء النبطية، تعرضت بلدات يحمر الشقيف وعدشيت وكفردجال وصفد البطيخ لقصف مدفعي، فيما استهدفت غارات جوية بلدات جبشيت وكفرجوز وحبوش والشرقية وكفرصير، ودير الزهراني.

كما شنت إسرائيل هجوما بقنابل الفوسفور على بلدة يحمر الشقيف، وفقا لما أظهرته مقاطع فيديو متداولة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن الجيش الإسرائيلي صعّد من وتيرة قصفه المدفعي على مدينة النبطية ومحيطها، مستهدفا للمرة الأولى دوار كفررمان ومحيط محطة الكهرباء التي تغذي بلدات المنطقة، حيث سقطت 4 قذائف.

وأضافت أن القصف طال أيضا منطقة كفرجوز، مع تسجيل سقوط عدة قذائف في محيط جمعية "تقدم المرأة" وطريق قصر ريحان.

وفي قضاء صور، تعرضت بلدة صريفا لقصف مدفعي، فيما شنت غارات على بلدات المنصوري وقلاوية والسماعية، إضافة إلى الطريق العام بين بلدتي الرمادية والشعيتية.

وفي قضاء بنت جبيل، تعرضت بلدات مجدل وياحون وحاريص لقصف إسرائيلي.

وفي قضاء مرجعيون، تعرضت بلدتا تولين والصوانة لقصف مدفعي، فيما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة بلاط.

وتأتي هذه الهجمات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المستمر منذ 17 أبريل الماضي.

وتشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي عدوانا موسعا على لبنان، خلّف آلاف القتلى والجرحى، إضافة إلى نزوح أكثر من 1.6 مليون شخص، أي نحو خُمس عدد السكان، بحسب معطيات رسمية لبنانية.

وفي 17 أبريل الماضي، بدأت هدنة لمدة 10 أيام، ثم جرى تمديدها حتى 17 مايو/ أيار الجاري، إلا أن إسرائيل تخرقها يوميا عبر قصف دموي وتفجير واسع للمنازل في عشرات القرى.

وتحتل إسرائيل مناطق جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تُقدّر بنحو 10 كيلومترات داخل الحدود الجنوبية.