حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 11:20 ت.غ

5 قتلى بينهم مختار بلدة جراء 30 هجوما إسرائيليا على جنوبي لبنان السبت حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 11:20 ت.غ

بيروت / الأناضول

قتل 5 أشخاص وأصيب آخر، بينهم مختار بلدة الريحان، السبت، جراء نحو 30 هجوما إسرائيليا استهدفت بلدات وقرى في جنوبي لبنان.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى ما أفادت به وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 11:20 ت.غ.

**قضاء جزين

في قضاء جزين، قتل مختار بلدة الريحان جراء غارة إسرائيلية استهدفت البلدة.

وفي البلدة نفسها، أصيب موظف في شركة كهرباء لبنان جراء غارة بمسيرة إسرائيلية، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على البلدة وغارتين على بلدة سجد.

واستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرحونة، فيما نفذت مقاتلات إسرائيلية 3 غارات قرب حاجز للجيش اللبناني عند مدخل البلدة.

وطال القصف المدفعي الإسرائيلي منطقة القطراني، فيما استهدف قصف آخر خراج بلدة السريرة في منطقة "ظهر الحرف".

**قضاء صور

وفي قضاء صور، استهدفت مسيرة جبانة بلدة معركة، ما أسفر عن مقتل شخص.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة صريفا وحي الطويري قرب بلدة قلاوية وبلدة مجدل زون.

وشن الطيران الحربي غارات على بلدات البازورية ورشكنانيه ومحيط بلدة قانا.

**قضاء النبطية

وفي قضاء النبطية، قتل شخص في غارة استهدفت بلدة كفررمان، فيما شنت الطائرات الحربية غارة على النبطية الفوقا.

كما قتل شخصان في غارة شنتها مقاتلات إسرائيلية على بلدة دير الزهراني، ما أدى إلى تدمير مبنى سكني.

وتعرضت بلدة كفررمان لغارة شنتها مقاتلة إسرائيلية ما أدى إلى تدمير منزل، فيما استهدفت غارة أخرى بلدة الكفور.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية أحياء في مدينة النبطية وأطرافها، إضافة إلى أطراف بلدة كفررمان، كما أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة القصيبة.

وتعرضت بلدة خربة سلم لقصف مدفعي

**قضاء مرجعيون

وفي قضاء مرجعيون، نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام الحدودية.

والخميس، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و711 قتيلا و11 ألفا و483 جريحا.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى توغلت إليها خلال الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما تقدمت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات من الحدود، في أعمق توغل لها منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.