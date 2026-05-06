5 قتلى بينهم ضابط شرطة بغارات إسرائيلية متفرقة على غزة

غزة/ حسني نديم/ الأناضول

قتل 5 فلسطينيين بينهم ضابط شرطة، وأصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء غارات إسرائيلية استهدفت تجمعين لمدنيين ومركبة تابعة للشرطة شمالي وجنوبي قطاع غزة.

وفي أحدث الغارات، قتل فلسطيني وأصيب آخرون، بينهم 3 أطفال، في غارة إسرائيلية استهدفت تجمعًا لمدنيين في حي الدرج شرقي مدينة غزة.

وأفاد مصدر طبي في مستشفى الأهلي العربي، لمراسل الأناضول، بوصول جثمان قتيل وعدد من الإصابات جراء استهداف مجموعة من الفلسطينيين قرب مفترق موقف جباليا بحي الدرج.

وقبل ذلك، قتل 3 فلسطينيين من عائلة كشكو، وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وفق ذات المصدر.

وذكر شهود عيان للأناضول، أن غارة إسرائيلية استهدفت مجموعة من عائلة كشكو، قرب "مسجد صلاح الدين" في حي الزيتون أثناء محاولتهم نصب خيمة في المنطقة، دون مزيد من التفاصيل.

وفي جنوب القطاع، قتل ضابط فلسطيني وأصيب 15 شخصا، بغارة إسرائيلية استهدفت مركبة تابعة للشرطة في مدينة خان يونس.

وقالت وزارة الداخلية، إن "العقيد نسيم سليمان الكلزاني، من مرتبات جهاز الشرطة استشهد إثر قصف الاحتلال مركبة شرطية في مدينة خان يونس".

فيما أفاد شهود للأناضول، بأن الغارة استهدفت مركبة أثناء مرورها في منطقة المواصي المكتظة بالنازحين، ما أسفر عن مقتل أحد ركابها وإصابة عدد كبير من المارة.

وصباحا، أصيبت سيدة فلسطينية برصاصة أطلقها الجيش الإسرائيلي أثناء وجودها قرب خيام النازحين في بلدة بيت لاهيا، شمالي القطاع، وفق شهود عيان للأناضول.

وفي تطور متزامن، نسف الجيش الإسرائيلي عدة مبان سكنية داخل "الخط الأصفر" شرقي مدينة غزة، وفق ذات المصدر.

و"الخط الأصفر" شريط وهمي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي شرقا، والمناطق التي يُسمح للفلسطينيين بالوجود فيها غربا، ويمتد على نحو 59 بالمئة من المساحة الكلية لقطاع غزة.

كما أطلقت المدفعية الإسرائيلية قذائف باتجاه المناطق الشرقية لمخيم البريج وسط القطاع.

وأسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، عن مقتل 837 فلسطينيا وإصابة 2381 آخرين، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة بغزة.

وجرى التوصل للاتفاق، عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، واستمرت لاحقا بأشكال متعددة، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.