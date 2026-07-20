5 قتلى بهجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة

غزة/ رمزي محمود، حسني نديم / الأناضول

قتلت إسرائيل 5 فلسطينيين وأصابت آخرين، الاثنين، في سلسلة هجمات استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وتأتي الهجمات في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

وفي أحدث الاعتداءات، قتل فلسطيني وابنته وأصيب آخرون، بينهم أطفال، إثر قصف مسيّرة إسرائيلية مركز إيواء "اليمن السعيد" بمخيم جباليا للنازحين شمالي القطاع، بحسب مصدر طبي وشهود عيان للأناضول.

ويلجأ آلاف النازحين إلى المدارس والمستشفيات والمباني العامة التي تحولت إلى مراكز إيواء، بعد تدمير منازلهم أو إجبارهم على إخلائها تحت القصف.

ويعيش النازحون داخل تلك المراكز في ظروف صعبة، وسط اكتظاظ شديد ونقص في الغذاء والمياه ومرافق الصرف الصحي والرعاية الطبية.

وقبل ذلك، قتلت مسيرة إسرائيلية 3 فلسطينيين وأصابت آخرين، في قصف استهدف مركبة تابعة لشركة "رمال الصحراء" للتأمين، وفق مصدر طبي للأناضول.

ووقع القصف قرب "المستشفى البريطاني الميداني"، جنوب غربي منطقة مواصي خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بحسب شهود عيان.

وفي حادث منفصل بمدينة خان يونس، وصل فلسطيني إلى "مستشفى ناصر" مصابا برصاصة إسرائيلية في يده، ووصفت حالته بالمتوسطة، وفق مصادر طبية للأناضول.

وفي مدينة رفح، أصيبت فلسطينية برصاصة في الرأس أطلقتها آليات الجيش الإسرائيلي المتمركزة غربي المدينة، بحسب المصادر ذاتها.

وأُدخلت المصابة إلى قسم العمليات إثر تعرضها لكسر في الجمجمة.

وفي مواصي رفح، ألقت مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنبلة على منزل في منطقة البردويل، دون وقوع إصابات.

ووفق بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة، أسفرت الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حتى اليوم الاثنين، عن مقتل 1158 فلسطينيا وإصابة 3756 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل أكثر من 73 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 173 ألفا، إضافة إلى دمار واسع طال 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية.