5 قتلى بغارات إسرائيلية على مناطق في جنوبي لبنان

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الأناضول

قتل 5 أشخاص بينهم فتى، الثلاثاء، في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بأن "مواطنا استشهد إثر غارة إسرائيلية استهدفته داخل مزرعته في بلدة عدشيت بقضاء النبطية".

وأضافت أن "فتى (16 عاما) استشهد جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية أمام منزله في حي الشريفة ببلدة حبوش" بمحافظة النبطية.

وفي بلدة كفررمان بقضاء النبطية، شنّت مسيّرة إسرائيلية غارة فجرا على حي المرج، ما أسفر عن سقوط قتيلين".

وأفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن صباحا غارات في النبطية على مدينة النبطية وبلدة كفرصير والمنطقة الواقعة بين كفرصير وصير الغربية، بينما تعرضت بلدة جبشيت لقصف مدفعي متقطع.

كما أوردت الوكالة أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثة شهيد من تحت الأنقاض، فيما تتواصل عمليات البحث عن مفقودين إثر غارات استهدفت عددا من المباني في منطقة المساكن الشعبية بمدينة صور"، وذلك قبل إنذار من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المدينة ومحيطها.

كما أغارت المقاتلات الإسرائيلية على بلدات دير قانون رأس العين والرمادية والعباسية في قضاء صور، فيما استهدفت غارة أخرى منطقة المساكن الشعبية في المدينة.

وفي وقت سابق من صباح الثلاثاء، أشارت الوكالة إلى أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف أطراف بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور، كما طال ليلا أطراف بلدة قلاويه في قضاء بنت جبيل.

وفي قضاء جزين، تعرضت منطقة القطراني، ولا سيما جورة خضر وحرج القطراني، لقصف مدفعي إسرائيلي.

وفي الأثناء، واصل الطيران الإسرائيلي المسيّر التحليق على علو منخفض فوق مناطق الغازية وبنعفول والصرفند وحارة صيدا والمية ومية، في قضاء صيدا بحسب المصدر ذاته.

ويوميا، ترتكب إسرائيل خروقات لوقف إطلاق النار الهش المعلن في 17 أبريل/ نيسان والممدد حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل، عبر قصف دموي يخلَّف قتلى وجرحى مدنيين، وتفجير واسع لمنازل في عشرات القرى جنوبي لبنان.

وردا على هذه الخروقات، يطلق "حزب الله" صواريخ وطائرات مسيرة على قوات وآليات إسرائيلية في جنوبي لبنان وشمالي إسرائيل.

وعلى خلفية حرب إيران، تشن إسرائيل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و637 قتيلا و11 ألفا و188 مصابا، حتى الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.