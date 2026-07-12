5 دول عربية تدين الهجمات الإيرانية وتدعو لخفض التصعيد

إسطنبول/ الأناضول

أدان وزراء خارجية السعودية وقطر والبحرين وعُمان والأردن، الأحد، "الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة"، داعين إلى خفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظرائه القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والعُماني بدر البوسعيدي، والبحريني عبد اللطيف الزياني، والأردني أيمن الصفدي، وفق وزارة الخارجية السعودية.

وجرى خلال الاتصالات، بحسب البيان، "استعراض مستجدات الأوضاع في المنطقة، والتأكيد على إدانة الاعتداءات الإيرانية المتكررة ضد دول المنطقة، ورفض كل ما من شأنه المساس بسيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة واستقرارها".

كما تم تبادل وجهات النظر حيال عدد من الموضوعات، "وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى استعادة الأمن وخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز".

وشهدت 5 دول خليجية والأردن، الأحد، هجمات هي أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في أبريل/ نيسان الماضي، بينما قالت بعض تلك الدول إن إيران هي التي شنت الهجمات.

وشملت تلك الدول، وفق رصد الأناضول للمواقف الرسمية، كلا من قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.

يتبع///