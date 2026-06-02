4 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة المروانية جنوبي لبنان في حصيلة أولية وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان..

بيروت/الأناضول

قُتل 4 أشخاص، مساء الاثنين، في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية على بلدة المروانية، جنوبي لبنان، بعد ساعات من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وقف لإطلاق النار.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان: "شن العدو الإسرائيلي غارة عنيفة على بلدة المروانية".

وأضافت في وقت لاحق: "استشهاد 4 أشخاص في حصيلة أولية، جرّاء الغارة الإسرائيلية على بلدة المروانية".

وقبل الغارة كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد مواصلة العدوان على جنوب لبنان، بعدما أعلن ترامب أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال ترامب في تدوينة على منصته "تروث سوشال": "أجريت اتصالا مثمراً للغاية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وادعى أن إسرائيل تراجعت عن مهاجمة بيروت قائلا: "لن يتم إرسال أي قوات إلى بيروت، وأي قوات كانت في طريقها (إلى هناك) قد عادت أدراجها".

وقال ترامب إنه أجرى أيضا اتصالا "جيدا للغاية" مع ممثلين رفيعي المستوى عن "حزب الله" (لم يسمهم)، مدعيا أن إسرائيل والحزب "وافقا على وقف تام لإطلاق النار".

وتابع ترامب: "إسرائيل لن تهاجمهم ولن يهاجموا إسرائيل".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من "حزب الله" على تصريح ترامب، ولم يعلن موقفا من المقترح الأمريكي.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي في لبنان وتلويح باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، عشية جولة مفاوضات مرتقبة بين بيروت وتل أبيب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.