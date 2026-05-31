4 إصابات بشمال إسرائيل جراء سقوط مسيرة مفخخة من لبنان

القدس/ سعيد عموري/ الأناضول

أصيب 4 أشخاص بجروح جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة أطلقت من لبنان، في مستوطنة بيت هليل، بمنطقة إصبع الجليل شمالي إسرائيل، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام عبرية.

وأفادت القناة 12 العبرية، الأحد، بإصابة 4 أشخاص بجروح إثر سقوط المسيرة المفخخة في بيت هليل.

وذكرت القناة، أن المصابين الأربعة نُقلوا للمستشفى لتلقي العلاج.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، حيث أعلن مسؤولون إسرائيليون توسيع النشاط العسكري شمال نهر الليطاني.

ومنذ فجر الأحد، أطلق "حزب الله" اللبناني أكثر من 20 صاروخا وعشرات الطائرات المسيرة نحو كافة أنحاء شمالي إسرائيل، حيث دوت صفارات الإنذار 12 مرة على الأقل في مدن وبلدات الجليل الأعلى وإصبع الجليل والجليل الأسفل.

