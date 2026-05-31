36 هجوما إسرائيليا على جنوب لبنان تخلّف 12 قتيلا وعشرات الجرحى (محصلة) حسب إحصاء أعدته الأناضول استنادا إلى بيانات وكالة الأنباء اللبنانية

بيروت/ الأناضول

قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 35 آخرون، الأحد، جراء أكثر من 36 هجوما إسرائيليا استهدفت بلدات وقرى جنوبي لبنان، في خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك وفق إحصاء أعدته وكالة الأناضول، استنادا إلى ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية حتى الساعة 15:10 بتوقيت غرينتش.

وفي أحدث الهجمات، قتل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية في قضاء صور.

وفي قضاء النبطية، شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات تركزت على بلدة دير الزهراني، حيث استهدفت 6 غارات حي العرب، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 16 آخرين، معظمهم من عشيرة الكريدين، إثر تدمير منازل سكنية فوق رؤوس قاطنيها.

كما طالت الغارات بلدات صير الغربية، ويحمر الشقيف، والنبطية الفوقا، وزفتا، والمنطقة الواقعة بين شوكين وميفدون، إضافة إلى غارة استهدفت حي كسار زعتر في مدينة النبطية وأدت إلى تدمير مبنى سكني.

وفي مدينة النبطية، استهدفت غارة إسرائيلية حي البياض، ما أدى إلى تدمير مبنى "حرب" السكني المؤلف من 12 طبقة بشكل كامل، فيما تعرضت بلدة كفررمان لقصف مدفعي.

كما تعرضت بلدة النبطية الفوقا لقصف مدفعي بالقذائف الفوسفورية المحرمة دوليا، بينما استهدفت غارة أخرى بلدة جبشيت.

وفي منطقة الزهراني، أصيب 3 أشخاص بينهم طفلان جراء غارة استهدفت منطقة جديدة أنصار في بلدة أنصار، فيما تعرضت بلدات المروانية وتفاحتا والخرطوم والزرارية والبابلية والغسانية وكوثرية الرز لغارات إسرائيلية متفرقة.

كما أصيب 3 أشخاص آخرين جراء استهداف دراجة نارية في بلدة العدوسية.

وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على بلدات الحنية وجل البحر وعريض دبين، فيما نفذت الطائرات الحربية والمسيرات 5 هجمات استهدفت مدينة صور ومحيطها إلى جانب بلدة برج الشمالي.

واستهدفت إحدى الغارات محيط مستشفى حيرام في صور، ما أدى إلى إصابة 13 من أفراد الطواقم الطبية والتمريضية، فضلا عن أضرار جسيمة بالمستشفى.

وفي قضاء بنت جبيل، سجلت غارة إسرائيلية على بلدة حاريص.

وتأتي هذه الهجمات في سياق الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي جرى تمديده حتى مطلع يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تشن إسرائيل عدواناً واسعاً على لبنان خلّف 3 آلاف و412 قتيلاً و10 آلاف و269 جريحاً، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.