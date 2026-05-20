وإصابة 61 آخرين، ما يرفع إجمالي الجرحى إلى 9362، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية

31 قتيلا في لبنان خلال 24 ساعة ترفع حصيلة قتلى عدوان إسرائيل لـ3073 وإصابة 61 آخرين، ما يرفع إجمالي الجرحى إلى 9362، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية

إسطنبول/ الأناضول

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، مقتل 31 شخصا وإصابة 61 آخرين خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/ آذار الماضي إلى 3 آلاف و73 قتيلا و9 آلاف و362 جريحا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي وحتى ظهر الأربعاء، ارتفعت إلى "3073 شهيدا و9362 جريحا".

والثلاثاء، أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 3 آلاف و42 قتيلا و9 آلاف و301 جريح، قبل إعلان الحصيلة الجديدة.

وتواصل إسرائيل تصعيدها في لبنان في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 17 أبريل/ نيسان الماضي، والذي أعلنت واشنطن، راعية التفاوض بين بيروت وتل أبيب، الجمعة، تمديده لمدة 45 يوما إضافية حتى مطلع يوليو/ تموز المقبل.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عبر عمليات قصف وتفجير منازل ومنشآت في عشرات البلدات اللبنانية، ما يسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية واسعة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، كما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تقارب 10 كيلومترات من الحدود الجنوبية.